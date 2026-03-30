Os 5 erros mais comuns que travam o crescimento das empresas, segundo mentores do Choque de Gestão

Repórter de Negócios
Publicado em 30 de março de 2026 às 10h35.
Crescer é o objetivo de quase toda empresa. Sustentar esse crescimento é o que costuma travar a maioria. Na prática, o salto de pequenas e médias empresas não esbarra só em falta de capital ou demanda, mas em decisões de gestão, como excesso de complexidade, falta de foco, margem apertada e posicionamento confuso.
Essa é a base do Choque de Gestão, reality show da EXAME com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas, que leva empresários a reverem seus modelos de negócio com a ajuda de grandes líderes. Ao longo dos episódios, surgem padrões claros de erro e também de solução.
A seguir, cinco lições que se repetem em diferentes setores, mas apontam para o problema de crescer sem estrutura.
Abrir novas unidades não significa necessariamente que um negócio está pronto para crescer.
No caso da Sampa Burger, rede criada por dois irmãos em São Paulo, o avanço para seis lojas e o modelo de franquias expôs um problema comum: operação complexa demais para sustentar padrão.
Ao analisar o negócio, Paulo Camargo, ex-presidente do McDonald’s e do Burger King no Brasil, identificou falhas de execução, demora no atendimento e inconsistência nos produtos. O diagnóstico veio acompanhado de uma provocação: “É um negócio ou um canal de humor?”
Para ele, o erro está na complexidade. Cardápio amplo, processos pouco claros e posicionamento difuso dificultam a padronização.
“Quem compra franquia compra previsibilidade”, afirma Paulo Camargo.
A lição é direta: antes de expandir, é preciso simplificar. Escala depende de repetição eficiente, não de crescimento acelerado.
Depois de mais de duas décadas de operação, a farmácia de manipulação Iônica decidiu entrar no mercado de skincare com marca própria.
A ideia parecia lógica. A empresa tem estrutura, clientes e capacidade produtiva. Mas, para Cris Arcangeli, o movimento ignora um ponto central: foco.
“Crescer exige trabalho e clareza estratégica”, diz Cris Arcangeli.
Ao analisar o negócio, a mentora identificou um descompasso entre o público atual, majoritariamente mulheres adultas, e o alvo da nova linha, voltada para adolescentes. Além disso, apontou falhas básicas ainda não resolvidas, como ausência de estratégia de CRM e pouco uso do pós-venda.Paulo Camargo, Flávio Augusto, Cris Arcangeli e mais: Quer receber mentoria gratuita? Inscreva-se no Choque de Gestão
O risco é buscar crescimento em novos mercados sem explorar o potencial do que já funciona.
A recomendação foi reorganizar a operação, melhorar a rentabilidade e aprofundar o relacionamento com a base atual antes de abrir novas frentes.
A startup naPorta nasceu com uma proposta clara: fazer entregas em favelas, onde grandes transportadoras não chegam.
O modelo atraiu grandes clientes e ganhou tração rápida. Mas o crescimento trouxe fragilidades.
“Nossos maiores desafios hoje são precificação, fluxo de caixa e reconhecimento de valor”, diz Leonardo Medeiros, fundador da empresa.
Na mentoria, Sérgio Bocayuva, CEO da Usaflex, apontou o principal risco: transformar impacto em narrativa, mas não em estrutura.
“Vocês têm propósito e tecnologia, mas precisam transformar isso em gestão estruturada”, diz Bocayuva.
Outro ponto crítico é a percepção de valor. Sem certificações ou validações externas, a empresa acaba sendo comparada a uma logística tradicional, apesar do diferencial social.
Propósito ajuda a abrir portas, mas crescimento depende de organização financeira, diversificação de clientes e governança.
A escola de DJs E-Lab chegou a um ponto comum para empresas mais maduras: estabilidade sem crescimento.
Para Flávio Augusto, o problema não está na operação, mas na falta de definição estratégica.
“Você precisa decidir se isso é um negócio, um hobby ou caridade”, diz Flávio Augusto.
A empresa atende públicos diferentes, com tickets variados e propostas pouco claras. O resultado é uma operação que não maximiza receita nem escala.Paulo Camargo, Flávio Augusto, Cris Arcangeli e mais: Quer receber mentoria gratuita? Inscreva-se no Choque de Gestão
A recomendação foi concentrar esforços em um público específico, como alunos de alta renda, e ajustar o modelo para isso. Isso inclui aumento de preços, cursos mais curtos e mudanças na forma de pagamento para reduzir inadimplência.
“Quem quer fazer tudo não faz nada", diz o empresário.
O ponto central é foco. Negócios crescem quando escolhem claramente para quem vendem e abrem mão do resto.
A Noiva no Civil cresceu rápido ao identificar uma oportunidade durante a pandemia: vestidos acessíveis para cerimônias civis.
Mas o avanço trouxe um problema típico do varejo: concorrência crescente e perda de identidade.
“São todas parecidas. Por que eu entraria na sua?”, diz Monique Evelle ao visitar a loja.
O diagnóstico envolve dois pontos principais: excesso de produtos e falta de posicionamento claro.
Com mais de 1.000 SKUs, a operação se torna difícil de gerir e perde eficiência. Ao mesmo tempo, a marca não comunica de forma clara seu diferencial.
“É preciso contar uma história. As pessoas não compram só um vestido, compram uma narrativa”, diz Monique Evelle.
A recomendação passa por reduzir o portfólio, focar nos produtos mais rentáveis e construir uma proposta de valor clara.
No fim, a disputa deixa de ser por preço e passa a ser por relevância.