Custos na lupa: este casal revisou tudo que podia para fazer o negócio de açaí decolar

Juros altos, consumidor mais seletivo e custos nas alturas. Em 2026, vender mais não é a única maneira de crescer.

No Nosso Açaí, rede criada pelo casal Sérgio e Ana Paula Bezerra, a aposta foi rever a operação para proteger as margens sem abandonar a expansão. No bom português, a dupla colocou uma grande lupa sobre os gastos.

Eles refizeram cardápios, negociaram compras em volume e ajustaram preços. Também instalaram totens e reorganizaram equipes para liberar funcionários do caixa. “Totem de autoatendimento é para reduzir custo, mas também para driblar a dificuldade de mão de obra do mercado”, diz Ana Paula.

Com mais funcionários fora da cobrança, sobra oportunidade para dar atenção ao cliente, uma dica dada por João Branco, especialista em marketing e ex-CMO do McDonald’s no Brasil.

Ele esteve no Nosso Açaí no início do ano e deu uma consultoria ao casal durante o programa Choque de Gestão. Entre as recomendações, Branco sugeriu padronizar unidades, usar dados e reforçar a marca criada em 2014, quando Sérgio viu espaço para abrir um quiosque no lugar de uma locadora de DVDs em decadência, em Santo André.

Segundo estimativas da empresa, as mudanças devem reduzir em 25% o indicador de custo de mão de obra e em 12% o de mercadorias vendidas. Em Campinas, duas lojas viraram uma, mantendo operações apartadas de delivery. A rede abriu ainda uma unidade em Sorocaba e prevê alta de 7% na receita das lojas de Itatiba, Campinas e Santo André, responsáveis por cerca de 70% do faturamento. “Vamos continuar aprimorando os processos, consolidando o sistema multiloja, fortalecendo o delivery e utilizando dados de CRM, marketing e redes sociais para apoiar as decisões”, afirma a sócia.