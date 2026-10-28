Ela foi a primeira funcionária e hoje é CEO de uma empresa de US$ 1 bi: ‘Você vai errar’

Rati Sahi Levesque entrou na The RealReal em 2011 como a primeira funcionária do marketplace americano de revenda de artigos de luxo. Quinze anos depois, ela comanda a companhia e atribui a virada da empresa a uma habilidade pouco celebrada entre executivos: reconhecer quando está errada.

Desde que assumiu o cargo de CEO, em outubro de 2024, Levesque ajudou a somar quase US$ 1 bilhão ao valor de mercado da empresa, que chegou a cerca de US$ 1,3 bilhão em 22 de outubro.A The RealReal faturou mais de US$ 692 milhões em 2025, tem mais de 3.000 funcionários, e a executiva entrou em setembro para a lista Time100 Next 2026, da revista Time.

“Uma das maiores lições que aprendi é não me apegar demais a estar certa”, diz Levesque. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

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Da primeira contratação à cadeira de CEO

A trajetória dentro da empresa deu à executiva experiência direta em boa parte das áreas que hoje lidera. Nos primeiros anos, ela enfrentou a resistência das casas de moda tradicionais, que não entendiam o modelo de revenda online.

Mais tarde, como diretora de operações durante a pandemia, acompanhou de perto a perda de “centenas de milhões de dólares” pela companhia. Levesque diz que não quer esquecer esses momentos, porque foram eles que a prepararam para comandar a empresa.

Crescimento a qualquer custo, até deixar de funcionar

Como muitas startups financiadas por capital de risco, a The RealReal passou a primeira década priorizando o crescimento e absorvendo prejuízos anuais para conquistar clientes. Levesque fazia parte do time que desenhou essa estratégia.

A queda nas vendas durante a pandemia obrigou a liderança a rever o plano. A empresa reduziu categorias menos lucrativas, como artigos para casa e roupas infantis, conforme o então CEO John Koryl relatou ao The New York Times em 2023.

Também fechou lojas grandes e caras, como as de 557 m² em Nova York e de 1.115 m² em Los Angeles, e passou a operar unidades menores e mais eficientes. Cortes de pessoal e ferramentas de inteligência artificial para autenticar produtos de luxo completaram a reestruturação. Em relatório de outubro de 2025, Ike Boruchow, analista sênior do Wells Fargo, classificou o resultado como uma das melhores reviravoltas do varejo.

O que a ciência diz sobre líderes que admitem o erro

A postura de Levesque tem respaldo acadêmico. Em uma pesquisa com CEOs, gestores intermediários e líderes de linha de frente, os professores Bradley Owens e David Hekman identificaram três comportamentos centrais da liderança humilde: admitir erros, valorizar os pontos fortes da equipe e mostrar disposição para aprender.

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Em um estudo posterior, publicado no Academy of Management Journal com 607 pessoas divididas em 161 equipes, os mesmos pesquisadores mostraram que o comportamento humilde do líder se espalha para o time por contágio social e acaba elevando o desempenho do grupo.

A pesquisa traz uma ressalva relevante. Mulheres e líderes jovens relataram precisar provar competência o tempo todo, o que fazia a humildade ser mais esperada e menos valorizada nesses casos. Owens chama esse fenômeno de “duplo vínculo”: espera-se que essas líderes sejam firmes e humildes ao mesmo tempo.

Como a CEO avalia a reação das pessoas ao erro

Levesque reconhece que a humildade é mais difícil no dia a dia do que em uma crise como a pandemia. Como CEO, ela observa como os funcionários reagem a contratempos para medir a disposição de cada um para aprender.

As perguntas que faz são diretas: a pessoa tenta fugir da responsabilidade ou transformar uma derrota em vitória? Ou assume o problema e mostra disposição para aprender algo que a torne mais eficaz no futuro?

A executiva também recomenda praticar o erro, para aprender a identificar quando uma ideia ainda merece insistência e quando é hora de mudar de rota. “Você vai errar. Mas assumir a responsabilidade por isso realmente ajuda”, diz.

A virada da The RealReal começou com uma admissão: a estratégia que levou a empresa até ali não serviria para os anos seguintes.

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