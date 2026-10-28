Cainvest cria ferramenta que monitora pedidos de licença cripto no BC; veja quem protocolou

O grupo financeiro Cainvest criou uma plataforma que monitora os pedidos de licença de empresas de criptoativos e bancos ao Banco Central para se tornarem sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAV).

Segundo o SPSAV Monitor da Cainvest, há um total de 21 instituições com pedidos em aberto para se tornarem reguladas. Desses, três estão na agenda de decisão da autoridade monetária, dois sendo examinados pelo BC e dois aguardando documentos ou resposta de quem aplicou o pedido.

Pela regulamentação publicada pelo BC no ano passado, toda empresa que opera com criptoativos no país terá que pedir autorização até esta sexta-feira, 30, para poder continuar operando no Brasil. Quem não conseguir ser autorizado como PSAV perderá o direito de operar e será considerado uma instituição irregular pelas autoridades brasileiras.

Os últimos pedidos de licença a entrar no sistema do BC foram da emissora de stablecoins, Avenia, e da empresa de infraestrutura de pagamentos, Bloquo. Antes delas, entraram com pedidos a fintech, Nonco, a companhia de API de pagamentos com stablecoins, Lumx, e a tokenizadora, Liqi.

Entre os bancos, o Itaú foi o primeiro a formalizar sua atuação como prestador de serviços de criptoativos junto ao BC.

Nesta semana também houve pedidos de Mercado Bitcoin, Ripio e Binance.

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