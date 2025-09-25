MM 2025: Salobo investe em melhorar ambientes em meio a disparada do preço do cobre

A Salobo explora cobre e ouro em minas distantes, a maior delas em Carajás, no Pará. Trabalhar em lugares remotos, porém, não é para qualquer um: muitos funcionários desistiam das posições em pouco tempo, e a empresa resolveu agir.

Há três anos, criou um programa para reduzir a rotatividade dos profissionais, especialmente em cargos de chefia. “Trabalhamos muito forte na capacitação de liderança, com programas específicos para supervisores e gerentes, inúmeras rodas de conversas e aproximação dos times em campo. A liderança passou a ter uma visão mais holística do negócio, além do dia a dia operacional”, diz Alfredo Santana, diretor global de operações da Vale Metais Básicos. A Salobo é uma subsidiária da Vale, que detém 90% da empresa.

A estratégia teve ainda várias outras frentes, como mudanças na escala de trabalho, nas refeições e nos ambientes, para ficarem mais confortáveis. Além disso, houve foco na inclusão e diversidade, com aumento de mulheres e negros e pardos em cargos de comando. “Temos lideranças femininas em todos os níveis das operações”, diz Santana. Houve também maior atenção à segurança e à manutenção. “Com uma elevação do nível de confiabilidade e disponibilidade de equipamentos, a produtividade aumenta e os custos vão caindo”, afirma Santana.

O plano vem funcionando bem e dando resultados expressivos. Em 2024, a empresa teve alta de 52,48% na receita em relação a 2023 e faturou 15,9 bilhões de reais. O lucro líquido atingiu 4,7 bilhões de reais, favorecido pela alta do preço internacional do cobre, que foi de 8,40 dólares por quilo em 2023 para 9,14 dólares em 2024.

O metal continua subindo — atingiu 9,80 dólares no começo de setembro —, assim como a produção da empresa. No ano passado, a Salobo extraiu 264.000 toneladas de cobre. Neste ano, deve chegar a 280.000. Quando a demanda global pelo seu produto aumenta, estar com a casa em ordem faz toda a diferença.