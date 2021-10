Odontoprev investe em tecnologia e tem melhor desempenho desde 2011

Consolidada como a maior empresa do setor de planos odontológicos da América Latina, com mais de 7,5 milhões de beneficiários, em 2020 a Odontoprev surpreendeu ao superar a perda repentina de clientes causada pela pandemia e fechar o último trimestre com a adição de 200.000 novos assinantes, o melhor desempenho desde 2011.

O segredo, nesse caso, foi o foco e o cuidado na expansão dos serviços ofertados em seguros massificados e corporativos, que representam a maior fatia da receita de 1,74 bilhão de reais no último ano e garantiram crescimento em relação ao mercado. A empresa desfrutou de uma vantagem do próprio setor em que atua: mesmo em momentos incertos, como o da pandemia ou de fraco desempenho da economia, o segmento manteve um crescimento anual médio em torno de 12%. Enquanto os planos de saúde nos últimos dez anos encolheram, com apenas 1,9 milhão de novos clientes entrando, o cenário para os odontológicos foi imensamente melhor, com cerca de 10 milhões de novas adesões.

A Odontoprev investiu em tecnologia para digitalizar processos, implantar um sistema de busca de dentistas para o cliente e criar uma plataforma de atendimento por videochamada. Os bons frutos, segundo o CEO Rodrigo Bacellar, serão sentidos nos próximos anos. “Estamos fortalecidos e focados na retomada do crescimento, e seguros com os diferenciais do modelo Odontoprev para crescer mais”, afirma.