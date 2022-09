Grupo Vamos prova que ter nem sempre é melhor que alugar, e dobra base de clientes

O Grupo Vamos, empresa de compra, venda, troca e aluguel de caminhões, máquinas agrícolas e linha amarela, tem motivos para comemorar. Mesmo com desafios como inflação e escassez de insumos automotivos, a companhia controlada pela holding Simpar registrou cerca de 402 milhões de reais em lucro líquido, 124,6% mais do que em 2020. Para Gustavo Couto, CEO do Grupo Vamos, o resultado veio pela superação de um desafio cultural: a ideia de que é melhor ter o bem do que alugá-lo.

“Temos mudado essa mentalidade ao mostrar que há uma economia de 32% em cinco anos. Quando os clientes entendem as vantagens, fecham o contrato e geram recorrência”, afirma. A base de clientes da empresa aumentou em 100% no ano passado.

Parte do crescimento se deve também ao IPO, realizado em janeiro de 2021. “Tivemos a entrada de um recurso importante para acelerar o crescimento”, diz. As ações do Vamos valorizaram cerca de 75% da estreia da empresa na bolsa de valores até o fim de agosto de 2022. A companhia espera triplicar o tamanho da frota até 2025, ao atingir 100.000 ativos.

“O negócio vai crescer independentemente da macroeconomia, já que as soluções melhoram os custos e a gestão das empresas em todos os cenários”, diz Couto. A diversificação também é importante no resultado. Hoje, 25% da frota é de máquinas agrícolas, linha amarela e empilhadeiras. Os outros 75% são caminhões e implementos rodoviários.

AS MELHORES DO SETOR

Pontuação

da Empresa Posição

por Receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 7,34 214 Grupo Vamos 2.823.495 1.513.187 402.375 2.640.186 10.185.525 São Paulo SP 2 6,96 142 Movida 5.332.623 4.085.259 819.439 3.284.472 21.715.853 São Paulo SP 3 6,92 326 Santos Brasil 1.534.229 929.563 271.732 2.187.228 4.752.317 São Paulo SP 4 6,54 85 Localiza 8.769.380 8.085.867 2.043.677 7.617.090 21.453.404 Belo Horizonte MG 5 6,44 55 Simpar 13.866.219 9.807.057 1.328.950 5.824.260 47.968.194 São Paulo SP 6 6,44 165 JSL 4.296.000 2.826.797 272.600 1.330.000 7.122.000 São Paulo SP 7 6,43 84 Azul Linhas Aéreas 8.811.044 5.039.607 -4.213.208 -18.333.003 18.533.473 Barueri SP 8 6,32 436 Portonave 851.117 570.931 277.105 496.738 2.478.207 Navegantes SC 9 6,27 547 Porto Itapoá 490.255 361.444 127.013 486.977 1.756.310 Itapoá SC 10 6,27 582 Multilog Brasil 409.296 294.700 63.066 147.925 326.099 Barueri SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com