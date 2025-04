Cultura viva: a capital mexicana como destino para artes, gastronomia e moda

MUSEUS

Museu Nacional de Antropologia

Se você perguntar a um local qual museu ele recomendaria visitar se só pudesse escolher um, é provável que a resposta seja o Museu Nacional de Antropologia. Localizado no Parque de Chapultepec, o espaço de mais de 80.000 metros quadrados apresenta o passado do país por meio de artefatos arqueológicos das culturas pré-colombianas do México. Estão lá peças importantes como a Pedra do Sol, também conhecida como Calendário Asteca, e estátuas astecas. É necessário reservar pelo menos metade do dia para conseguir fazer uma visita completa e sem pressa. Serviço: Avenina Paseo de la Reforma s/n°, Polanco, Bosque de Chapultepec, Cidade do México. De terça-feira a domingo, das 9h às 18h

Museu de Arte Moderna (Apolline Guillerot-Malick/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Museu de Arte moderna

Também no Parque de Chapultepec está o Museu de Arte Moderna, um dos maiores do movimento artístico na América Latina. Com destaque para a Escola Mexicana de Pintura e a Geração da Ruptura, reúne obras de artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco e Frida Kahlo. Além das quatro salas expositivas e de um enorme jardim de esculturas, o prédio chama a atenção por suas abóbodas de vidro amarelas que iluminam e colorem os espaços. Serviço: Avenida Paseo de la Reforma s/n°, Bosque de Chapultepec, Cidade do México. De terça-feira a domingo, das 10h15 às 17h45

Museu Frida Kahlo (Jeffrey Greenberg/Universal Images Group/Getty Images)

Museu Frida Kahlo

A Casa Azul. Assim é conhecida a casa que foi habitada por Frida Kahlo, do nascimento à sua morte. Em 1958 o espaço foi transformado em museu, que conta não apenas com obras da artista mas com seus objetos pessoais, fotografias, artesanatos e artefatos pré-hispânicos. Uma imersão na vida e obra de Kahlo. Serviço: Calle Londres 247, Del Carmen, Coyoacán, Cidade do México. De terça-feira a domingo, das 10h às 18h

Palacio de Bellas Artes

O prédio de 53 metros de altura impressiona por seu exterior coberto por mármore carrara e interior em Art Déco. No centro da cidade, próximo ao Zócalo, o edifício da década de 1930 é o principal teatro de ópera da Cidade do México, e já recebeu Maria Callas, Plácido Domingo e Luciano Pavarotti. Além das apresentações, o palácio abriga murais de Diego Rivera, do pintor zapoteca Rufino Tamayo, e os museu de belas artes e de arquitetura. Serviço: Avenida Juarez s/n°, Centro Histórico de la Ciudad de México

BAIRROS

Colônia Roma

Em 2019, o diretor mexicano Alfonso Cuarón venceu o Oscar nas categorias de Melhor Diretor, Melhor Fotografia e Melhor Filme Estrangeiro pelo longa Roma. Não se trata da capital italiana, mas do bairro em que o diretor cresceu na capital mexicana. Por lá encontram-se diversas galerias de arte, restaurantes e bares descontraídos, com prédios franceses coloniais.

Colônia Juárez

O bairro localizado em Cuauhtémoc foi uma das áreas mais nobres da cidade até 1900. Com casarões e palacetes, o bairro voltou ao auge com a ocupação de artistas e intelectuais nos anos 1960. Em 2025, bares, lojas e restaurantes ocupam o bairro próximo ao centro histórico e ao Parque Chapultepec.

Catedral Metropolitana e o Zócalo (Ed Lallo/Getty Images)

Centro Histórico

Com mais de 1.500 prédios históricos, o centro da capital mexicana conta a história do país, com ruínas astecas do Templo Mayor, a Catedral Metropolitana e o Palácio Nacional, que abriga murais de Diego Rivera. Tudo isso no Zócalo, a maior praça da América Latina, com 57.000 metros quadrados.

O bairro de Coyoacán (Getty Images/Getty Images)

Coyoacán

A 18 quilômetros do centro da metrópole, nos séculos passados Coyoacán foi um bairro rural e o local escolhido como lar por Frida Kahlo e Diego Rivera. Além do museu e da casa de Kahlo, o bairro abriga o museu e a casa de Leon Trotsky, o Museu Universitário de Arte Contemporânea, o Museu da Aquarela e feiras de artesanatos.

ONDE COMER

Contramar

Contramar

Um restaurante clássico, em que se faz a “sobremesa”. A palavra não faz referência aos doces, mas ao ato de passar horas sobre a mesa dividindo pratos com amigos, que muitas vezes se encontram por coincidência em diferentes grupos no mesmo local. Entre os pratos feitos pela chef Gabriela Cámara estão as tostadas de atum, com fatias finas do peixe sobre cama de maionese apimentada e tortilla crocante e adornadas por uma chuva de alho-poró frito e fatias de avocado. Um peixe inteiro assado com adobe, ceviches e tacos variados, peixe com abacaxi e polvo estão entre os mais pedidos. Ao final, a sobremesa como a conhecemos— no espírito dos anos 1980, é servida uma seleção de doces em uma enorme bandeja. Entre os doces vintage estão merengue com morangos e pudim, além de novidades como torta banofe e cheesecake de goiaba branca. Serviço: Durango 200, Roma Norte, Cidade do México

Los Tacos Michigan

Essa pequena taqueria está localizada em uma esquina no bairro Cuauhtémoc. Os azulejos cor-de-rosa são facilmente reconhecíveis e fazem referência à cor do porco, animal que é servido em diferentes preparos pelo chef Bernardo Bukantz. O tempero fica ao gosto do cliente, que pode se servir à vontade no balcão. Há também a versão de tacos árabes, servidos no pão pita e com batatas fritas. Serviço: Río Lerma 179, Cuauhtémoc, Cidade do México

Panaderia Rosetta: folhados e pães não perdem em nada para os franceses

Panaderia Rosetta

Essa padaria é frequentemente citada nas listas de recomendações locais. É fácil de entender o porquê. Os folhados e pães não perdem em nada para os franceses e ainda ganham um toque latino, com coberturas de frutas como goiaba e o pão feito com pulque, um fermentado de frutas. A padaria é uma extensão do trabalho feito pela chef Elena Reygadas, proprietária da casa com uma estrela Michelin Rosetta, do restaurante Lardo e do Café Nin. Serviço: Colima 179, Roma Norte, e Puebla 242, Roma Norte, Cidade do México

Cana

Ainda que as ruas da cidade sejam invadidas por aromas de carnes fritas e cozidas, tortilhas sendo tostadas e ervas frescas picadas em barracas nas ruas, a gastronomia mexicana obviamente não se resume a tacos. Um exemplo é o restaurante Cana, comandado pela chef Fabiola Escabosa, um bistrô com essência mexicana que oferece pratos para dividir no centro da mesa, como bolinhos de bacalhau, pão de queijo servidos com creme de ricota e inspirados nos do restaurante Fogo de Chão, couve kale frita com ovas e crème frâiche, arroz meloso com lulas e amêijoas e o clássico steak frites. Serviço: Liverpool 9, Juárez, Cidade do México

ONDE COMPRAR

Mercado de Artesanias La Ciudadela

Bordados das mais diferentes estampas e cores adornam bolsas, vestidos, camisas, centros de mesa, almofadas, cobertores e quadros. Feitos a mão ou a máquina, as peças ficam expostas no mercado ao lado de outros artesanatos típicos do país, como vidros soprados coloridos, louças de cerâmica, brinquedos de madeira, acessórios de prata, tapetes feitos em tear, itens de palha e os mais diversos bibelôs para casa. Pechinchar não é uma regra, mas é recomendado, além de comparar as lojas com peças similares. Serviço: Balderas s/n°, Colonia Centro, Centro, Cidade do México

Xinú: apenas seis perfumes feitos com ingredientes presentes no continente americano

Xinú perfumes

No bairro Juárez, uma loja, mesmo sem vitrine, convida à entrada. Trata-se de um jardim com um caminho de pedras que, ao fundo, leva a uma cabana de madeira e vidro: a perfumaria Xinú. São apenas seis perfumes feitos com ingredientes presentes no continente americano, como o Aguamadera Xinū (nº 1), feito com agave, lima, madeira de guaiac e cedro vermelho, ou o Monstera Xinū (nº 4), feito com fruta e folhas de monstera, datura, chifre-de-veado e musgo. Ao término do conteúdo, as embalagens de madeira e vidro podem ser usadas como um vaso. Serviço: Calle Marsella 68, Juárez, Cuauhtémoc, Cidade do México

Campillo

Primeiro mexicano semifinalista do prêmio do grupo LVMH para jovens designers, Patricio Campillo apresenta suas coleções inspiradas em uma de suas paixões, os cavalos e o patrimônio imaterial da cultura charra, uma versão mexicana da cultura vaqueira. Mules de couro com bico fino, cintos de couro unidos, túnicas, blazers e camisas risca de giz, calças com boca larga e trench coats jeans são algumas das peças masculinas apresentadas na semana de moda de inverno de Nova York 2025. Serviço: Calle Marsella 68, Juárez, Cuauhtémoc, Cidade do México

ONDE DORMIR

Soho House

Soho House

Inaugurada em setembro de 2023, a Soho House Mexico City foi a primeira unidade do clube na América Latina. Localizada em Colonia Juárez, em uma casa histórica que já foi uma residência privada, o espaço foi restaurado sem deixar de lado as influências francesas históricas do edifício e sua herança barroca. A casa tem vários bares, incluindo um inteiramente dedicado à tequila, uma biblioteca, uma sala de música com vinil, um pátio externo, uma piscina de 19 metros de comprimento e, inicialmente, quatro quartos de tamanhos variados. Localizados no segundo andar da casa principal, cada um dos quartos tem design de interiores que homenageia as origens europeias do edifício original, combinando móveis característicos da Soho House com influências mexicanas distintas, como mantas de Oaxaca, tapeçarias artesanais e obras de arte locais. Somente membros da Soho House podem reservar quartos. Mas estão em construção 26 novos quartos que poderão ser reservados para não membros. Diária: a partir de 600 dólares (3.530 reais). Serviço: C. Versalles 28, Juárez, Cuauhtémoc, Cidade do México

Volga

Os cenotes são piscinas naturais que se formam dentro de cavernas e estão comumente localizados na Península de Iucatã, no México. Olhando de cima, o hotel Volga lembra uma dessas formações da natureza. O prédio brutalista assinado pelo escritório JSa, liderado por Aisha Ballesteros e Javier Sánchez, tem o teto aberto, e 49 quartos envolvem o pátio interno com grades de ferro. No rooftop, o bar funciona tanto durante o dia, com o uso da piscina e espreguiçadeiras, quanto à noite, para drinques a céu aberto. Olhando para dentro do vão do edifício encontra-se o Elora, restaurante de gastronomia mediterrânea do grupo de restaurantes nipo-mexicano Edo Kobayashi, e o Minos Sound Room, speakeasy com música ao vivo. Diária: a partir de 300 dólares (1.760 reais). Serviço: Río Volga 105, Cuauhtémoc, Cidade do México

*A repórter viajou a Cidade do México a convite da Soho House