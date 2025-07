Negócios em Expansão 2025: a história de empresas que crescem de Norte a Sul do país

No fim de junho, uma pequena cidade no coração do Amazonas se torna palco de um dos maiores espetáculos populares do Brasil. É Parintins, ilha de 100.000 habitantes que celebra, há mais de meio século, o embate folclórico entre dois bois — Garantido e Caprichoso —, em uma mistura de teatro, música, religião e identidade amazônica. Quando a disputa termina, na madrugada de domingo para segunda-feira, a festa migra da arena para o rio. Mais de 600 embarcações lotadas deixam a cidade rumo a Manaus. A viagem de volta, contra a correnteza, pode levar até 40 horas. A bordo, reinam a euforia dos vencedores e a melancolia dos que não levaram o troféu. Para além dos bilhões movimentados pela festa, o deslocamento entre as duas cidades é, por si só, um negócio.

Em uma região onde 70% dos municípios se conectam apenas por via fluvial, navegar vai além da necessidade. É modo de vida. É nesse fluxo constante de gente e mercadorias que atua a Navegam, startup fundada em Manaus para digitalizar a venda de passagens de barco na Amazônia — um mercado até então restrito a guichês físicos, papel carbono e horários incertos. Criada em 2019, a empresa já intermediou mais de 300.000 passagens e também opera como elo logístico entre cidades ribeirinhas. “Qualquer um faz logística no asfalto”, diz Michelle Guimarães, a CEO por trás do negócio. “O desafio é garantir que uma geladeira ou uma máquina de lavar chegue em segurança a uma comunidade no meio da floresta.”

Enquanto Michelle se dedica a transportar grandes mercadorias pelos rios da Amazônia, do outro lado do país, em Santa Catarina, Betina Zanetti Ramos lida com o oposto: o minúsculo. À frente da Nanovetores, empresa de nanotecnologia com sede em Florianópolis, ela encapsula princípios ativos em partículas menores do que um centésimo de fio de cabelo. Dentro dessas estruturas cabem ingredientes como cafeí­na, probióticos e vitaminas — usados por marcas das indústrias cosmética e farmacêutica. “Temos clientes que vendem batons com tecnologia feita por nós”, diz Betina.

Das mercadorias da floresta à nanotecnologia de laboratório, as duas empresas compartilham mais do que contrastes. Ambas fazem parte da seleta lista dos 470 negócios que mais crescem pelo Brasil: o Ranking EXAME Negócios em Expansão, realizado em parceria com o banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O anuário apresenta empresas brasileiras com receita operacional líquida entre 2 milhões e 600 milhões de reais e as classifica de acordo com a evolução de seus resultados financeiros. Quanto maior é o crescimento da receita, mais bem colocada a companhia fica.

Neste ano, negócios de 25 estados se inscreveram no levantamento. Entre eles estão a empresa do médico goiano Pedro Miranda, que oferece mentorias para estudantes de medicina e profissionais já formados, e a rede de coworkings comandada pelo pernambucano Alfredo Júnior, com presença em vários estados do Nordeste. Somadas, as empresas do ranking faturaram 31 bilhões de reais.

Em sentido horário: Betina Zanetti Ramos, da Nanovetores; Alfredo Júnior, da Hub Plural, Matheus Ribeiro, da Muv Rental e Alinie Mendes, da Modular Data Centers (Empresas/Divulgação)

Para além do (significativo) montante financeiro, os negócios listados se destacam por liderar transformações, especialmente em inovação. Pela primeira vez, a EXAME realizou uma pesquisa com os fundadores e fundadoras das empresas do ranking: o Censo Negócios em Expansão (NEEx). O levantamento revelou uma forte adesão às novas tecnologias. Quase 95% já utilizam inteligência artificial em alguma etapa da operação, e 18% estão em estágio avançado de uso. Em 63% das empresas, a IA já trouxe ganhos concretos de produtividade.

Além da aposta em inovação, o grupo expressa um otimismo pouco usual num país com histórico de instabilidade como o Brasil e num mundo cada vez mais imprevisível. Enquanto esta edição vai para a gráfica, empresas acompanham com atenção o avanço de uma nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros nos Estados Unidos. Por aqui, os empreendedores ainda enfrentam juros altos, aperto na carteira dos consumidores e acesso restrito ao crédito. Apesar dos não tão poucos ruídos, 92% das empresas pretendem manter ou aumentar os investimentos no próximo ano. E 72% já estão contratando e vão ampliar suas equipes nos próximos seis meses.

São boas notícias vindas de todas as regiões do país. Elas mostram como o crescimento empresarial já não se concentra apenas nos grandes centros. Ele corre por rios amazônicos, avança por laboratórios catarinenses, pulsa em capitais e cidades do interior. “É gratificante ver que o empreendedorismo está se fortalecendo em diversas regiões do Brasil”, diz Rogério Stallone, sócio do BTG Empresas. “O empreendedor que aproveita as oportunidades e supera as adversidades para gerar empregos e promover o desenvolvimento merece todo o reconhecimento.” Nas próximas páginas, veja a lista completa das empresas, de 21 estados brasileiros, que mostram como o Brasil empreendedor cresce em diferentes tamanhos, sotaques e estratégias.

Acesse aqui para ler a metodologia completa do Ranking Negócios em Expansão 2025

Conheça a história dos vencedores de cada categoria