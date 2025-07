Censo NEEX: quem são os líderes das empresas que mais crescem no Brasil — e o que eles pensam

O que pensam os CEOs das empresas que mais crescem no Brasil? Como usam inteligência artificial? Quais redes sociais priorizam? O que mais tira o sono desses líderes?

Pela primeira vez, os fundadores das empresas selecionadas no ranking EXAME Negócios em Expansão toparam abrir uma janela para dentro da operação, mostrando como tomam decisões, quais são os maiores desafios e onde enxergam as melhores oportunidades. A maioria dos líderes já usa IA no dia a dia, aposta no Instagram e no LinkedIn para gerar negócios e tem planos ambiciosos de investimento e contratação nos próximos meses, apesar do cenário macroeconômico ainda desafiador.

A seguir, os principais achados da pesquisa que revela o que move (e o que trava) os protagonistas do empreendedorismo brasileiro.