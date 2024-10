As novas apostas de Marcus Marques, do Grupo Acelerador

O empreendedor goiano Marcus Marques é um dos maiores influenciadores do Brasil no tema empreendedorismo.

Com mais de 2 milhões de seguidores só no Instagram, Marques costuma reunir multidões em encontros presenciais para tratar de desafios do dia a dia de uma liderança de negócios, como conflitos entre sócios, corte de custos e por aí vai.

Com um modelo de negócios focado na formação de empreendedores, Marques construiu uma empresa cujo crescimento chama a atenção.

O Grupo Acelerador, holding controlada por ele, foi aberto 2020. Na ocasião, tinha um faturamento anual de 4 milhões de reais.

Em 2023, a receita operacional líquida chegou a 91,9 milhões de reais em 2023, alta de 50% em 12 meses. O desempenho colocou o Acelerador do ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil.

Na edição de 2024, revelada ao público em julho, o Grupo Acelerador conquistou a posição 32 entre os negócios na categoria entre 30 e 150 milhões de reais.

A meta para este ano é ultrapassar os 160 milhões de reais. Para além de faturar mais, o objetivo é também lucrar bastante. O planejamento para este ano é manter uma margem operacional Ebitda de 85 milhões de reais.

Em boa medida o resultado positivo vem na esteira da sede nova do Grupo Acelerador. O local de 5.000 metros quadrados foi inaugurado em julho, numa área comercial de Alphaville, bairro planejado na Grande São Paulo.

No espaço um centro de eventos com duas plenárias capazes de comportar reuniões de 1.000 e 500 pessoas, respectivamente.

"Agora, temos mais espaço para escalarmos nossas turmas do Acelerador Empresarial", diz Marques. "Além disso, agora possuímos um espaço físico de ponta para receber até 1000 pessoas em eventos de diferentes formatos."

O investimento na sede foi de 50 milhões de reais. A ideia de Marques é locar o espaço a terceiros em dias sem eventos do próprio Acelerador por ali.

Além das plenárias em si, a nova sede tem cozinha industrial e paineis de LED, itens úteis para eventos de grande porte. O imóvel inteiro foi avaliado em 90 milhões de reais.

Outra alavanca de crescimento para o Acelerador em 2024 foi o lançamento da Tour Acelera Brasil. Marcus visita pessoalmente as cidades pelo Brasil para ministrar o Workshop Acelere Sua Empresa. A expectativa é que 25 cidades irão receber o workshop somente esse ano.

"Trata-se de uma estratégia vencedora, que já resultou em mais de 20 milhões de reais em receita este ano", diz Marques.

"O público que me acompanha nas redes sociais é bastante diverso geograficamente. Quem não mora em São Paulo passa a fazer o curso na nossa sede, devido a essa experiência inicial positiva."

O que faz o Grupo Acelerador

O Grupo Acelerador é uma holding com participação societárias nas seguintes empresas:

Grupo Acelerador Educação, um braço de cursos de formação e imersões em gestão para empresários e gestores das empresas.

Giants Desenvolvimento Empresarial, uma empresa que entrega um programa de desenvolvimento empresarial que contém mentorias, treinamentos e acompanhamento individualizado das empresas.

Nectar CRM, um software SAAS de gestão de vendasBuyCo, de consultoria para fusões e aquisições de pequenas e médias empresas.

KLP, uma consultoria para plano de saúde e benefícios para as empresas

Fidelizi, um software de fidelização para empresas no varejoStanley Holding, uma rede de clínicas de transplantes capilares e de cursos na área de medicina

Acelerador Racing, uma empresa de experiências no automobilismo que tem pilotos na Porsche Cup

Em sociedade com a Bossa Nova, existe um braço de investimentos em start ups: o Pool Giants, já foram feitos investimentos em mais de 10 start ups, são elas: HubLocal, Calcme, Beon, Noby, Mais Controle, Levilo, Fidelizi, Wifeed, Pedbot, Keeps, Noby

Nova sede do Grupo Acelerador, em Alphaville, na Grande São Paulo: investimento de 50 milhões de reais já está avaliado em 90 milhões de reais (Divulgação/Divulgação)

Quem é Marcus Marques

Marques vem de uma família de empreendedores. Nascido em Doverlândia, município a 400 quilômetros a oeste de Goiânia, Marques é filho do administrador José Roberto Marques, um dos pioneiros no Brasil do coaching.

Em 2005, aos 17 anos, Marcus foi emancipado pela família para abrir o primeiro CNPJ no seu nome com o pai porque o nome da família estava sujo na ocasião.

De lá até 2019, Marcus foi sócio do pai no Instituto Brasileiro do Coaching, um dos principais do país em cursos e mentorias dedicados ao tema.

Há quatro anos, ele abriu mão da sociedade com o pai, mesmo com um pro labore de 150.000 reais por mês e 3 milhões de reais em distribuição de lucros.

No ano seguinte, e já em meio à pandemia, ele começou o Grupo Acelerador em sociedade com a esposa Aline Marques e com uma única funcionária.

Do embrião até agora, o crescimento foi exponencial. De 4 milhões de reais em 2020, as receitas aumentaram para 30 milhões no ano seguinte. Em 2022, as receitas cresceram para 76 milhões de reais.

Por três anos consecutivos, o Grupo Acelerador foi destaque no ranking Negócios em Expansão, ranking da EXAME para as empresas emergentes com as maiores taxas de crescimento no no Brasil.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2024.