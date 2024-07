Do café a ouro branco: A empresa baiana que aposta no açúcar e busca faturar R$ 500 milhões em 2024

A agropecuária foi a área que mais contribuiu para o avanço da economia nacional com crescimento de 6,4%. Vendo o potencial que o Brasil tem nesta área a nível mundial, o empreendedor Renan Lippaus fundou em 2019, no sul da Bahia, a Contengran, empresa de comércio atacadista de café brasileiro do tipo robusta.

O trabalho do time de Lippaus é parecido com o da empresa Louis Dreyfus, comercializadora global de produtos agrícolas. Ele começou com a compra do café em grãos de pequenos e médios produtores na Bahia e no Espírito Santo e na revenda para outras regiões no Brasil. Com esse serviço, a companhia chegou 2022 com uma receita líquida acima de 40 milhões de reais.

Novas rotas, novos produtos

Do comércio nacional de café, a companhia passou a investir em 2023 na exportação do produto para países da Europa, Ásia e do Oriente Médio. “O mundo está olhando o Brasil como um grande produtor de commodities agrícolas, e nós também estamos de olho nisso”, diz Lippaus.

O comércio internacional fez a companhia chegar no seu maior resultado no último ano: crescimento de 67,98% com uma receita líquida acima de 73 milhões de reais, deixando a Contengran em vigésimo sexto lugar no ranking Negócios em Expansão deste ano.

O sucesso da exportação de produtos agrícolas levou o empresário a expandir o seu portfólio. Em junho, a companhia passou a exportar açúcar e ainda neste ano Lippaus pretende trabalhar com a pimenta e o cacau, além de aumentar o volume de café.

“O açúcar terá operações de exportação 100%. Vamos aproveitar que a Índia está tendo restrições para exportar o produto”, diz o empresário que espera fechar 2024 com faturamento de 500 milhões de reais tendo o açúcar como o principal produto em volume.

Expectativas voltadas ao Brasil

No estado que tem um dos maiores índices de desemprego do país, a companhia conta com 80 funcionários, mas prevê aumentar o time de forma exponencial com a construção de usina de açúcar até 2026 no extremo sul da Bahia. “Ainda está em estudo, mas devemos investir de 800 milhões a 1 bilhão de reais na usina de açúcar, que deve gerar inicialmente 500 empregos na região, podendo chegar a mais de mil empregos”.

Para manter o contato com o produtor além dos períodos de safra do café, a Contengran também faz a venda de fertilizante. “É o nosso business secundário. É uma forma do nosso funcionário estar sempre em contato com os produtores”.

Sabendo a necessidade de manter o contato ativo com o fornecedor, o executivo está estruturando um laboratório que irá fornecer uma tecnologia gratuita para o produtor fazer a análise do solo e da planta, junto com uma empresa parceira que já possui 20 laboratórios espalhados pelo mundo.

“O laboratório é uma forma de trazer a tecnologia para o campo. A empresa multinacional nos passará gratuitamente a tecnologia, e todo o investimento em equipamentos será de responsabilidade da Contegran”, diz Lippaus.

O projeto do laboratório este previsto para 2025 na cidade de Itamaraju, BA, e deverá receber investimento estimado de 3 milhões de reais.

1 /36 (Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME))

2 /36 (Leo Branco (moderador), editor da EXAME, Gabriel Mann dos Santos, diretor de Comercialização de Energia na ENGIE Brasil Energia, e Rodrigo Ferreira, presidente executivo da Abraceel)

3 /36 (Gabriel Motomura, co-head of BTG Pactual Empresas, Marcelo Oliveira Diretor executivo de operações Grupo Educacional Ietaam, e Caroline Nogueira, CEO Premium Essential Kitchen)

4 /36 (Participantes do evento Negócios em Expansão 2024)

5 /36 (Participantes do evento Negócios em Expansão 2024)

6 /36 (Douglas Bego, diretor de Negócios PME - Claro Brasil, Rodrigo Freire, chef do Preto Cozinha, Andréia Bessa, co-fundadora e CEO Casa Floráh)

7 /36 (Leo Branco (moderador), editor da EXAME, Douglas Bego, diretor de Negócios PME - Claro Brasil, Rodrigo Freire, chef do Preto Cozinha, Andréia Bessa, co-fundadora e CEO Casa Floráh)

8 /36 (Anderson Franco, fundador e CEO da Allp Fit e acompanhantes)

9 /36 (Gabriel Motomura, co-head of BTG Pactual Empresas, Marcelo Oliveira Diretor executivo de operações Grupo Educacional Ietaam, e Caroline Nogueira, CEO Premium Essential Kitchen)

10 /36 (Leo Branco (moderador), editor da EXAME, Anderson Franco, fundador e CEO da Allp Fit, Tales Vilar, vice-presidente internacional do Cartão de TODOS, e Ana Fontes, fundadora e presidente da Rede Mulher Empreeendedora)

11 /36 ()

12 /36 ()

13 /36 (Ana Fontes, fundadora e presidente da Rede Mulher Empreeendedora)

14 /36 ()

15 /36 ()

16 /36 (Heloisa Jardim, head Faculdade EXAME, e Tim Lucas, head da Hyper Island)

17 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Beto Justos, CEO da Blendi Empreendimentos)

18 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Alex Sales, CEO da Alumbra)

19 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Izaias Pertrelly, fundador e CEO da Blue Company)

20 /36 (Leo Branco (moderador), editor da EXAME, Anderson Franco, fundador e CEO da Allp Fit, Tales Vilar, vice-presidente internacional do Cartão de TODOS, e Ana Fontes, fundadora e presidente da Rede Mulher Empreeendedora)

21 /36 ()

22 /36 ()

23 /36 ()

24 /36 (Empreendedores que participaram do Negócios em Expansão 2024)

25 /36 ()

26 /36 (Evento contou com jantar especial)

27 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Caroline Nogueira, CEO da Premium Refeições Corporativas)

28 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Pedro Mac Dowel, CEO da QI Tech)

29 /36 (Participantes do evento Negócios em Expansão 2024)

30 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e Thiago Veiga, CEO da Indra Energia)

31 /36 (DC6_5710)

32 /36 (Leo Branco, editor da EXAME, e o casal Heloisa e Vilfredo Schurmann, CEO da Voz dos Oceano)

33 /36 (Palestra do casal Heloisa e Vilfredo Schurmann, CEOs da Voz dos Oceano)

34 /36 (Evento contou com coffee break e jantar)

35 /36 (Participantes do evento Negócios em Expansão 2024)

36/36 (Capa da revista EXAME sobre o ranking Negócios em Expansão 2024)

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual. O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura completa do evento de lançamento da edição 2024.