Grupo Acelerador atinge R$ 1 bilhão de valuation após venda de ações

O Grupo Acelerador, especializado em educação empresarial, alcançou a marca de R$ 1 bilhão de valuation em 2025, após uma rodada de venda de participação societária.

O modelo da empresa, que permite que seus próprios clientes se tornem acionistas, foi um dos principais responsáveis pelo crescimento da companhia.

Fundado por Marcus e Aline Marques, o Grupo Acelerador atua principalmente no setor de pequenas e médias empresas , oferecendo programas como o Giants , que já contou com a participação de mais de 2.000 empresários.

Esse programa é um dos principais responsáveis pelo crescimento da empresa e pela sua expansão internacional, além de permitir que os membros do programa comprem participação na empresa durante as rodadas de venda de ações.

Desde sua fundação, em 2020, a empresa viu um crescimento exponencial, saindo de um faturamento de R$ 4 milhões em 2020 para mais de R$ 100 milhões de EBITDA em 2025, com uma margem de cerca de 50%.

“Esse crescimento foi impulsionado pela alta satisfação dos clientes, que recomendam novos participantes, e pelo modelo de negócios altamente rentável”, diz Marcus Marques.

Participação dos clientes

A cada rodada de venda de participação, o Grupo Acelerador tem consolidado sua posição no mercado, com um histórico de valorização consistente, o que colocou a empresa consistentemente no ranking EXAME Negócios em Expansão, a maior premiação do empreendedorismo brasileiro e que revela as empresas com maior crescimento em receitas.

Em 2022, a empresa foi avaliada em R$ 150 milhões; em 2023, alcançou R$ 450 milhões, e, em 2024, já havia sido avaliada em R$ 729 milhões.

A rodada de 2025, que colocou o valuation da empresa em R$ 1 bilhão, ocorreu após a venda de parte da participação para clientes , que se tornaram acionistas, tornando-se defensores e propagadores da marca.

A venda de ações foi uma estratégia para fortalecer a empresa e expandir ainda mais sua rede de investidores e participantes do programa.

"Transformar nossos clientes em acionistas tem sido um movimento estratégico para criar uma comunidade mais engajada e solidificar nossa base de operações", diz Marcus Marques.

O Grupo Acelerador atua com programas de educação empresarial, consultoria especializada e mentorias.

O Giants, um dos principais programas da empresa, oferece imersões, eventos de networking e treinamentos especializados para empresas.

O ticket médio para participar do Giants é de R$ 300 mil. Já o Acelerador Empresarial, programa voltado para gestores e líderes empresariais, tem um ticket médio de R$ 50 mil.

O crescimento da empresa se deu não apenas pela alta demanda por esses programas, mas também pela capacidade dos fundadores, Marcus e Aline Marques, de promoverem o modelo de negócios.

Marcus Marques, com mais de 15 anos de experiência no setor, sempre teve como foco o empreendedorismo e a educação empresarial. Antes de fundar o Grupo Acelerador, ele foi sócio do Instituto Brasileiro do Coaching, um dos principais centros de treinamento e capacitação no Brasil.

Em 2020, durante a pandemia, Marcus e Aline fundaram o Grupo Acelerador com um propósito claro: transformar pequenas e médias empresas por meio de mentorias e ferramentas de gestão.

Mesmo com a operação iniciando com uma única funcionária, o crescimento foi rápido.

“No começo, era eu e a Aline, com um time pequeno, mas o foco sempre foi em entregar o melhor para os nossos clientes”, diz Marcus.

Perspectivas para o futuro

Com a recente valorização da empresa, o Grupo Acelerador traçou metas ainda mais ambiciosas para os próximos anos.

A expansão internacional, com novos programas e eventos fora do Brasil, está no radar. A empresa também planeja lançar uma plataforma digital que permitirá a participação de empresas de todo o Brasil, além de ampliar a atuação no mercado de fusões e aquisições de pequenas e médias empresas.

O modelo de negócios do Grupo Acelerador continua se destacando pela forte relação com seus clientes, que se tornam investidores e defensores da marca.