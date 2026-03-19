Crescer nem sempre é escalar

Abrir novas unidades costuma ser visto como prova de sucesso. No varejo, porém, expansão não é a mesma coisa que escala. Escalar exige repetir resultados com consistência, manter a qualidade e garantir que cada nova loja funcione com o mesmo padrão da anterior.

Esse é o desafio da Sampa Burger. Depois de entrar no modelo de franquias, a rede criada pelos irmãos -Giulio e Gian Mirante nasceu na Chácara Santo Antônio, na zona sul da capital paulista, chegou a seis lojas. O próximo passo é organizar processos para que o modelo realmente funcione em escala.

No novo episódio do Choque de Gestão, o mentor é Paulo Camargo, ex-presidente do McDonald’s e do Burger King no Brasil. Ele chamou a atenção para a forma como a empresa se comunica nas redes sociais. “É um negócio ou um canal de humor?”, questiona.

A história da Sampa Burger começou em 2017. Aos 21 anos e sem nenhuma experiência no setor de alimentação, o negócio começou a ganhar tração quando os irmãos passaram a apostar nas redes sociais para divulgar a marca. Com o aumento do movimento, vieram novas unidades e a expansão por franquias.

Antes da gravação do episódio, -Camargo visitou uma das lojas sem se identificar. Ao testar a operação, encontrou alguns problemas de execução, como demora no atendimento e produtos servidos fora do padrão.

Para o mentor, o negócio cresceu com complexidade acima do necessário. O cardápio reúne diferentes tipos de hambúrguer, acompanhamentos e até pratos feitos no almoço, o que aumenta as etapas na cozinha e dificulta manter padrão na qualidade.

“Quem compra franquia compra pre-visibilidade”, afirma Camargo. O conselho passa por simplificar a operação, revisar o cardápio e estruturar processos mais claros antes de continuar expandindo.

Lições de Paulo Camargo para escalar negócios

1. Simplifique a operação

Cardápios e processos complexos dificultam padronização e aumentam erros.

2. Defina seu posicionamento

Visualização nas redes sociais não substitui uma estratégia clara de marca.

3. Garanta previsibilidade

Quem investe em franquia espera previsibilidade de processos e resultados.

Choque de Gestão

Neste projeto, pequenas e médias empresas com dores de crescimento recebem conselhos de grandes lideranças empresariais brasileiras. O resultado pode ser visto em episódios quinzenais no YouTube da EXAME.

ASSISTA AO EPISÓDIO

Para saber mais sobre as dores da Sampa Burguer e como ela passou por um choque de gestão, clique aqui.