A gestão da reputação corporativa evoluiu significativamente, exigindo não apenas a tradicional expertise em relações públicas mas também uma presença robusta nas redes sociais. Historicamente, a reputação era predominantemente moldada por meio de canais tradicionais de RP, como comunicados à imprensa, entrevistas em veículos de mídia e investimentos em media training para os executivos. Toda a diretoria dedicava tempo e recursos para garantir que sua imagem representasse bem a empresa e assegurasse a credibilidade da organização.

Contudo, os desafios contemporâneos exigem uma abordagem mais ampla. Hoje, é crucial para os executivos criar sua audiência e relevância nas redes sociais. A construção da reputação de uma empresa e de um executivo é o somatório da exposição em veículos tradicionais, que garantem credibilidade e informação, com a audiência construída nas redes sociais. Essa combinação é essencial para alcançar um impacto duradouro e positivo no mercado, além de garantir uma leitura potente como marca empregadora, posicionando-se no radar dos melhores talentos do mercado.

Este novo ambiente comunicacional deu origem a uma nova figura no mundo corporativo: o CEO influencer. Esses líderes empresariais não apenas comandam suas empresas como também atuam como influenciadores digitais, criando conteúdo relevante e autêntico para engajar seu público e fortalecer a imagem de suas marcas.

Um exemplo destacável é a empresária Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, que compartilha de maneira autêntica sua rotina e seus valores, conectando-se profundamente com sua audiência e fortalecendo a imagem da empresa. Da mesma forma, Rony Meisler, fundador da marca de roupas Reserva, combina suas responsabilidades empresariais com uma presença online autêntica, influenciando positivamente seus seguidores e compartilhando insights valiosos sobre gestão de marcas.

Para os executivos que buscam adotar essa abordagem, algumas diretrizes são essenciais. Primeiramente, a autenticidade é crucial — contar histórias reais e genuínas, como experiências, desafios e sucessos, aumenta a conexão com o público. Além disso, manter consistência nas mensagens em todas as plataformas é fundamental para construir uma imagem sólida e confiável. O engajamento proativo, respondendo a comentários e participando ativamente de discussões nas redes sociais, pode fortalecer significativamente a reputação.

É igualmente importante monitorar continuamente a percepção pública sobre a empresa e seus executivos, por meio de ferramentas especializadas, permitindo uma resposta rápida e eficaz a qualquer crise de reputação. Além disso, parcerias estratégicas com influenciadores podem ampliar o alcance das mensagens e reforçar ainda mais a credibilidade da marca. Por fim, investir em treinamentos específicos para gerir redes sociais é essencial para integrar eficazmente essas plataformas na estratégia global de reputação e imagem de uma empresa ou indivíduo.

Nos dias de hoje, a gestão da imagem e da reputação de uma empresa passa por garantir a somatória da relevância e credibilidade dos veículos tradicionais e a comunicação autêntica e o engajamento nas redes sociais de seus executivos. Adotar essa união de canais garante não só uma proteção para as marcas mas também uma boa reputação e um impacto positivo na construção e gestão do dia a dia das empresas e suas marcas.