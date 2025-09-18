A nova era do ouro: metal precioso tem melhor desempenho em quase 50 anos

O ouro está passando por bons momentos em 2025, com alta acumulada de 39% ao ano — seu melhor resultado desde 1979, quando subiu 130%. O aumento do preço do ouro superou os ganhos das ações, com o S&P 500 avançando 12% no mesmo período.

A alta é impulsionada principalmente por uma combinação de incerteza econômica e geopolítica.

Em um ano marcado por tensões comerciais e políticas internas nos Estados Unidos, o ouro se tornou o ativo de escolha para investidores que buscam proteção contra riscos. A política econômica instável, com incertezas geradas pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as implicações da guerra na Ucrânia, aumentou a demanda por ativos de refúgio seguro. E, para economistas, as tarifas ainda não causaram todos os seus efeitos, e isso pode gerar mais inflação e desacelerar o crescimento econômico.

Os sinais de enfraquecimento na economia americana, como a desaceleração do mercado de trabalho, também aumentam a probabilidade de uma recessão, o que intensifica a busca por ativos mais seguros. "O fato de o ouro não ser correlacionado com o S&P 500 e os Títulos do Tesouro dos EUA, e de ser um hedge para a carteira, torna o investimento em ouro altamente atrativo", explicou Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone, em entrevista ao Yahoo Finance UK.

'O cenário ideal'

Além das incertezas econômicas, o medo de uma combinação de crescimento econômico lento e inflação elevada, conhecida como estagflação, também tem sido um importante catalisador para a alta do ouro. O cenário é visto como ainda mais desafiador para a economia do que uma recessão comum, pois a alta inflação impede que bancos centrais reduzam as taxas de juros para estimular o crescimento.

"Preocupações com a estagflação, que geralmente favorecem o ouro, continuam a ser um ponto de atenção para o mercado de metais preciosos", afirmaram estrategistas do Bank of America (BAC), segundo o Wall Street Journal. Desde 2001, o ouro nunca caiu em um cenário de alta inflação e políticas de juros mais baixos, o que fortalece a perspectiva positiva para o metal precioso.

A demanda dos bancos centrais

A demanda global por ouro também tem sido impulsionada pelos bancos centrais. Em 2024, os bancos centrais ao redor do mundo adicionaram 1.086 toneladas de ouro às suas reservas, acelerando a compra de ouro em um movimento maior de desdolarização, particularmente após a invasão da Ucrânia. Segundo o Bank of America, atualmente, os bancos centrais possuem mais ouro do que Títulos do Tesouro dos EUA, o que reflete uma crescente preferência por ativos tangíveis como proteção contra riscos fiscais.

A crescente demanda por ouro tem gerado uma corrida de investidores, desde grandes fundos de investimento até consumidores individuais, que buscam garantir sua proteção financeira. Em Londres, empresas especializadas, como a IBV International Vaults, têm visto um aumento na procura por cofres de ouro, com investidores acumulando o metal precioso, apostando que seu valor continuará a subir.

Analistas alertam que os cortes de taxas do Fed em um cenário de inflação persistente e baixo desemprego, isso poderá gerar pressões inflacionárias adicionais, aumentando ainda mais o apetite por ouro. A situação lembra o ambiente econômico de 1979, quando o ouro teve uma valorização recorde — e é uma preocupação crescente entre os investidores.