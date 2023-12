Biênio de ouro — ou não

Inicia-se no próximo ano um período que pode ser considerado um biênio de ouro para as relações exteriores brasileiras. Em dezembro de 2023, o país assumiu a presidência rotativa do G20 por um ano. E, em 2025, sediará a COP30, em Belém, no Pará. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva pretende usar a liderança no grupo para avançar em três eixos: o combate à fome, pobreza e desigualdade, a reforma da governança global e o desenvolvimento sustentável. A ideia é criar duas alianças globais, uma contra a fome e outra contra a mudança do clima. “Não é possível que tanto dinheiro continue na mão de tão poucas pessoas e que tantas pessoas não tenham dinheiro para comer”, disse o presidente Lula, em discurso para marcar o início da liderança brasileira no G20. “Não é possível que organizações financeiras criadas há quase 80 anos continuem funcionando com os mesmos paradigmas, sem levar em conta as alterações estruturais do século 21.”

O discurso de Lula lembra os seus primeiros governos, entre 2003 e 2010. E embora a pobreza continue sendo um problema global, o mundo se tornou mais polarizado e menos consensual. “O mundo não é mais aquele que Lula conheceu na primeira década do século 21, quando era mais fácil exercer protagonismo internacional. Hoje muitas questões dividem as grandes potências”, diz Leandro Consentino, cientista político e professor do Insper. “Quando você quer agradar a todos, o perigo é não agradar a ninguém e sair chamuscado.”

Entre os temas atuais, há a disputa entre Estados Unidos e China e a guerra na Ucrânia. Impasses nesses temas travaram o último encontro do G20, na Índia, em setembro, que teve declaração final vaga: defendeu o respeito aos territórios, mas não condenou Moscou pela invasão. As medidas defendidas pelo Brasil, como o combate à fome e às mudanças climáticas, devem causar menos controvérsia, mas esbarram na falta de disposição dos países de enviar recursos e mudar políticas que podem, ao fim do dia, reduzir sua competitividade econômica. Os avanços vão depender da capacidade brasileira de convencer outros países a não ficarem só na conversa. Caberá ao Brasil buscar resultados práticos, além do brilho e dos ganhos de imagem que as posições de liderança trarão. Afinal, nem tudo o que reluz é ouro.