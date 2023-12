Brasil assume presidência do G20 pela 1ª vez nesta sexta-feira; saiba o que esperar

O Brasil assume nesta sexta-feira, 1, a presidência temporária do G20, o grupo que reúne as 19 principais economias do mundo, a União Europeia e, a partir deste ano, também a União Africana.

O mandato brasileiro terá duração de um ano e se encerrará em 30 de novembro de 2024. Será a primeira vez que o país ocupa essa posição na história do grupo no formato atual.

Para Denilde Holzhacker, professora de Relações Internacionais da ESPM e cientista política, apesar do G20 ter perdido relevância nas relações globais nos últimos anos, a presidência do grupo será uma oportunidade para o Brasil influenciar outros países.

“Será uma forma não só de demonstrar o que o governo brasileiro está fazendo e o que entende como importante para o resto do mundo, mas também uma oportunidade de vitrine importante sobre a liderança do Brasil junto a outros países”, disse Holzhacker em entrevista à EXAME.

Os três principais eixos da presidência brasileira do G20 anunciados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva serão: o combate à fome, à pobreza e à desigualdade; as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômico, social e ambiental); e a reforma da governança global.

No âmbito da governança global, o Brasil quer aproveitar o fórum para discutir a mudança no conselho de segurança da ONU. No campo do desenvolvimento sustentável, a ideia do governo é colocar o país como líder da transição energética.



O Brasil vai criar ainda duas forças-tarefa no âmbito do G20 para ampliar o combate à desigualdade ao longo da Presidência brasileira: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima.

Holzhacker acrescenta ainda que o Brasil no comando do grupo pode ser positivo também para empresas e sociedade civil, além de atrair investimentos.

Segundo o Palácio do Planalto, durante o comando do bloco, o Brasil organizará mais de 100 reuniões de grupos de trabalho, que serão realizadas de forma virtual e presencialmente, e cerca de 20 reuniões ministeriais, culminando com a Cúpula de Chefes de Governo e Estado que será realizada no Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 19 de novembro de 2024.

Noa última quinta-feira, dia 23 de novembro, durante a reunião de instalação da comissão que organizará os eventos da presidência brasileira, o presidente Lula falou sobre a expectativa pela cúpula em solo brasileiro.

“Possivelmente esse será o mais importante evento internacional que nós iremos organizar. A gente vai ter uma reunião histórica no país e uma reunião que espero que possa tratar de assuntos que nós precisamos parar de fugir e tentar resolver os problemas. Não é mais humanamente explicável o mundo tão rico, com tanto dinheiro atravessando o Atlântico, e a gente ter tanta gente ainda passando fome”.

Entre as primeiras ações do Brasil como presidente do grupo estará assumir a administração do site oficial e as redes sociais do G20. A página será disponibilizada em três idiomas (português, inglês e espanhol) e vai conter, além de informações sobre o grupo e sua história, detalhes sobre os grupos de trabalho, grupos técnicos, forças-tarefa, reuniões e demais iniciativas da Presidência brasileira do G20.

Além disso, no fim da tarde de sexta-feira, uma projeção será feita no Museu da República, em Brasília, com as principais mensagens da Presidência brasileira do G20. Também haverá, entre os dias 4 e 18 de dezembro, uma campanha de mídia nos aeroportos de Guarulhos (São Paulo), Galeão (Rio de Janeiro) e Juscelino Kubitschek (Brasília), dando as boas-vindas a quem chega ao país.

O que é o G20? Quais países fazem parte do grupo?

Criado em 1999, o grupo é uma forma de coordenação entre os países-membros no nível ministerial, após uma sequência de crises econômicas internacionais: a crise do México de 1994, a crise dos tigres asiáticos de 1997 (que atingiu especialmente Tailândia, Indonésia e Coreia do Sul), a crise da Rússia de 1998 e, em menor medida, a desvalorização do Real em 1998 e 1999.

Em 2008, no auge da crise causada pela quebra do banco Lehman Brothers, os países fizeram a primeira cúpula de chefes de Estado e governo do G20, em Washington, nos Estados Unidos.

Nos dois anos seguintes, as cúpulas foram realizadas semestralmente: em Londres, no Reino Unido e Pittsburgh, nos EUA em 2009, e em Toronto, no Canadá e Seul, na Coreia do Sul, em 2010. A partir de Paris, na França, em 2011, a cúpula passou a ser realizada anualmente, em cidade designada pelo país que ocupa a presidência.

O G20 responde por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e 2/3 da população mundial.

O grupo é formado por:

África do Sul,

Alemanha,

Arábia Saudita,

Argentina,

Austrália,

Brasil,

Canadá,

China,

Coreia do Sul,

Estados Unidos,

França,

Índia,

Indonésia,

Itália,

Japão,

México,

Reino Unido,

Rússia,

Turquia,

União Europeia,

União Africana, que recebeu condição de membro na Cúpula de Nova Delhi, em setembro.

Como funciona a atuação do G20?

A atuação do grupo é dividida em duas linhas: a Trilha de Sherpas e a Trilha de Finanças. A Trilha de Sherpas é comandada por emissários pessoais dos líderes do G20, que supervisionam as negociações, discutem os pontos que formam a agenda da cúpula e coordenam a maioria do trabalho. O sherpa indicado pelo governo brasileiro é o embaixador Maurício Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty.

A Trilha de Finanças trata de assuntos macroeconômicos estratégicos e é comandada pelos ministros das Finanças e presidentes dos Bancos Centrais dos países-membros. A coordenadora da Trilha de Finanças é a economista e diplomata Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda.

A Trilha de Sherpas é composta por 15 grupos de trabalho, duas forças-tarefa (Para o Lançamento de uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e Para a Mobilização Global contra a Mudança do Clima) e uma Iniciativa sobre Bioeconomia. Na Financeira, os ministros da área e presidentes dos bancos centrais se encontram ao menos quatro vezes por ano (duas delas paralelamente às reuniões gerais do Banco Mundial e do FMI) e são sete grupos técnicos, além da Força-Tarefa Conjunta de Finanças e Saúde.