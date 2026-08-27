As lições de 491 PMEs — e de um gigante

Empreendedores são visionários, detalhistas e, sobretudo, criativos. Para uma reportagem desta edição da EXAME, visitamos a operação da siderúrgica da Gerdau em Midlothian, no Texas, e descobrimos que a unidade transforma até locomotivas de centenas de toneladas em aço de primeira qualidade. A companhia brasileira chegou aos Estados Unidos há mais de 20 anos, guiada por uma visão de longo prazo que vem trazendo retornos bilionários. A operação americana é responsável por 74% do resultado operacional da Gerdau.

Para conseguir esses números, a empresa aliou sua visão estratégica à obsessão por detalhes. Até as moedas esquecidas nos trens e automóveis derretidos são recuperadas. Para reduzir sua despesa com energia, a companhia construiu uma enorme usina de energia solar colada à siderúrgica. E, para ajudar na zeladoria do pasto em torno das placas solares, espalhou ovelhas pelo terreno. “Cabras também cuidariam do pasto, mas poderiam saltar sobre as placas”, contou Daniel Rego, o executivo brasileiro à frente da operação. “Temos até um pastor para cuidar dos animais.”

Fundada em 1901 em Porto Alegre, a Gerdau começou como uma fábrica de pregos, e agora fatura 70 bilhões de reais ao ano. Construiu uma história de grandes conquistas, mas de muita resiliência. A própria operação americana precisou ser redesenhada para sobreviver à ressaca da crise financeira de 2008.

Esta edição da EXAME celebra o espírito empreendedor de gigantes como a Gerdau e de 491 companhias de todo o Brasil selecionadas para a quinta edição do prêmio -Negócios em Expansão. Criado e coordenado pelo editor Leo Branco, o NEEX é a maior premiação para empresas em forte crescimento no país. Desde 2022, reconheceu 1.872 negócios de 26 estados. Nesta edição, as empresas selecionadas somam 42,2 bilhões de reais em faturamento.

As três que ilustram nossa capa mostram o tamanho do desafio de ir do zero ao bilhão de reais. Alinie Mendes, da Modular, por exemplo, encontrou um nicho dentro do fantástico mercado de data centers e hoje opera, além do Brasil, no Chile, na Colômbia e na Guatemala. Pedro Mac Dowell, da QI Tech, fornece estrutura para que seus clientes ofereçam serviços financeiros em seus próprios aplicativos. Já Fernando Scheffer, de Ponta Grossa, trouxe do Japão a inspiração para a Espaço Smart, que industrializou o canteiro de obras.

As possibilidades de qualquer uma delas virar um negócio de 70 bilhões de reais em um intervalo de tempo menor que 125 anos são maiores do que nunca. Os desafios, também. Qualquer que seja o tamanho do negócio, as lições da Gerdau, que conta as moedas em meio à sucata, seguirão valiosas. Boa leitura!