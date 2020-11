Melhores e Maiores: veja quais são as campeãs em 11 setores

O agronegócio brasileiro continua se expandindo mesmo em um ano em que o mundo andou para trás por causa da covid-19. De janeiro a julho de 2020, o PIB do agronegócio cresceu 6,75% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo (Cepea). Em 2019, o setor havia crescido 3,8% — ante 1,1% do conjunto da economia. A seguir, conheça as empresas que se destacaram em 11 setores num ano em que, mais uma vez, o agronegócio destoou do restante da economia.

Patrimônio e renda com fundos imobiliários

–