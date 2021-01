Arte, ouro e cannabis: vá além dos investimentos tradicionais em 2021

Diversificar os investimentos, que sempre foi um dos principais conselhos dos especialistas, está ficando cada vez mais fácil. A cada mês surgem novos tipos de ativos e veículos para colocar o dinheiro. Os mercados globais mais desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Europa, estão mais familiarizados com opções fora do convencional, mas o Brasil agora está vivendo um momento de florescimento do setor financeiro que apresenta aos investidores novidades em um ritmo acelerado. É o caso, por exemplo, dos fundos de investimento em cannabis, um princípio ativo da maconha.

Mesmo alternativas tradicionalíssimas como o ouro, há séculos uma reserva de valor universal, têm novidades para contar, como fundos de estruturas diferentes. Esses produtos atendem também a uma demanda por maior volume de ativos à disposição dos novos investidores que estão chegando ao mercado.

Do lado da regulação, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários vêm tentando acompanhar a evolução do mercado. O mais importante sempre é ter em mente que esses produtos inovadores geralmente são mais arriscados do que os convencionais. Conheça a seguir algumas das alternativas.