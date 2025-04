A vez do papel: a Casual ganha uma edição impressa

Nos primeiros anos do curso de jornalismo eu achei, em diversos momentos, que havia escolhido a profissão errada. Meu primeiro estágio foi em um jornal, cobrindo negociações sindicais. Sempre correndo, sempre atrasado. Só no fim da graduação fui trabalhar em uma revista. Então entendi que havia feito a opção certa.

De lá para cá passei por quase uma dezena de revistas, em que fiz um pouco de tudo, de cobertura de esportes a religião, de moda a negócios. Também trabalhei com projetos especiais, branded content, revistas customizadas para empresas.

Mas sempre voltava para o jornalismo. E para as revistas.

Quando lançamos a Casual, a editoria de estilo de vida da EXAME, em 2020, tínhamos apenas um canal no site e um caderno na edição mensal impressa. De lá para cá lançamos lives, programas de vídeos, guias de estilo. Atingimos um alcance digital enorme, com mais de 1 milhão de visitantes únicos por mês só em nosso canal, 220.000 seguidores na conta própria do Instagram, 80.000 assinantes na newsletter semanal.

Agora, a Casual ganha uma revista própria, com projeto gráfico da diretora de arte Carolina Gehlen. Com a melhor curadoria de estilo de vida para executivas e executivos, empresárias e empresários, empreendedoras e empreendedores. Para que todos possam aproveitar melhor seu tempo livre, para inspirar as pessoas em sua jornada profissional.

A capa desta primeira edição da revista Casual é a influenciadora Silvia Braz, que tem hoje 48 contratos com marcas como Tiffany, Intimissimi e BTG Pactual. O ensaio de moda foi fotografado em sua casa. Na reportagem ela conta para a repórter Júlia Storch sobre seu trabalho e suas paixões — como viagens — e revela os problemas de saúde que teve com a pressão do trabalho.

A economia criativa vem crescendo e deve movimentar 480 bilhões de dólares até 2027. No Brasil, esse mercado é especialmente forte. Pesquisas mostram que 69% dos brasileiros já compraram por recomendação de um influenciador, e 64% das marcas investiram em marketing de influência em 2024.

Nossa primeira edição impressa traz ainda uma intensa programação cultural para os próximos meses, roteiros de viagens, um perfil do escritório de arquitetura Metro, competições como o Masters Augusta de golfe e o Giro d’Italia no Brasil em ciclismo, e a nossa lista anual dos 100 melhores restaurantes do Brasil.

Folheie esta edição com calma, como convém a uma revista. A boa notícia? É que todo conteúdo que publicamos no impresso sobe para o digital, em exame.com. Ótima leitura para você. No papel ou no online.

QUEM FAZ

IVAN PADILLA

Editor-executivo da Casual EXAME, da editoria de marketing e de conteúdos especiais da EXAME. Cobriu edições das semanas de moda de Milão e a feira de tendências Pitti Uomo, em Florença. Todo ano vai para o salão de relojoaria Watches & Wonders, em Genebra. Já editou a revista da Daslu, foi redator-chefe da GQ Brasil e diretor de redação da VIP. Defende o conforto como medida de elegância.

CAROLINA GEHLEN

Na EXAME desde 2010, a designer gráfica e diretora de arte coordena o time visual da marca, além de colaborar, cada vez mais, com reportagens para a editoria Casual — o universo dos cafés é uma de suas paixões. Detalhista, está sempre aprimorando o layout de tudo que chega aos leitores e acredita que o estilo de se vestir varia conforme as mudanças de vida de cada um. Nesta edição, é responsável pela criação da arte da revista, além de contribuir com uma reportagem sobre hotelaria na Itália.

JÚLIA STORCH

Pós-graduada em Culturas Digitais pela Universidade de Maastricht, escreve sobre cultura e lifestyle em Casual EXAME desde 2020. Foi repórter na revista Elle Brasil e jurada no Mondial du Fromage, na França. Nesta edição, coordena a lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil, assina a reportagem de capa e o roteiro de cultura da Cidade do México. Tem interesse por experiências gastronômicas e pela criação de peças de vidro, sempre em busca de referências culturais para suas produções.

GILSON GARRETT JR.

Repórter de lifestyle, na EXAME desde 2020. Já cobriu os salões do automóvel de Pequim, na China, e o de Detroit, nos Estados Unidos. Há mais de 15 anos se dedica à cobertura de gastronomia, em especial ao vinho. Já editou a revista de gastronomia Bom Gourmet. Coordena a lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil. É jurado do Melhores da Taça e do Melhores da Gastronomia, ambos da Prazeres da Mesa, e do Vozes Influentes do Setor Automotivo. Acredita que o casual chique é o melhor estilo para começar o dia no trabalho e seguir à noite para jantar, de preferência acompanhado de um bom Syrah.

GUILHERME NABHAN

Fotógrafo e diretor artístico. Ao longo de sua carreira, tornou-se conhecido por seu imaginário subjetivo, criando fotografias poderosas com ângulos, cores e texturas impactantes. Guilherme explora a ideia do vazio conceitual, um espaço simbólico subconsciente onde residem infinitas possibilidades. Inspirado em suas pesquisas sobre a linguagem artística, investiga o uso do simbolismo em sua fotografia. Com sua narrativa característica de diretor criativo, sintetizador e observador, Guilherme entrega fortes declarações visuais. Nesta edição, fotografou Silvia Braz para a reportagem de capa.

SILVIO GIORGIO

Beauty artist, amazonense, reside em São Paulo desde 1996. Assinou desfiles e campanhas de moda para as principais marcas brasileiras e tem um portfólio abrangente, com editoriais e capas para as principais publicações nacionais e internacionais. Trabalhou com os mais renomados fotógrafos brasileiros e celebridades de todo o mundo. Foi responsável pela make up beauty de Silvia Braz na reportagem de capa.

PEDRO SALLES

Stylist e consultor de moda brasileiro entre os mais renomados do país. Reconhecido por seu trabalho inovador e influente na indústria da moda nacional. Inicialmente estudante de jornalismo, Salles percebeu sua verdadeira vocação no mundo da moda, dedicando-se integralmente a essa carreira, colaborando com marcas de destaque e atribuindo experiência e relevância à sua carreira. Assinou capas e editoriais de moda para os maiores títulos do país e ocupou o cargo de diretor de moda da Vogue Brasil por quatro anos. Nesta revista assina a edição de moda da reportagem de capa.