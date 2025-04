H&M anuncia quarta loja no Brasil, com previsão de abrir ainda em 2025

A sueca H&M, gigante do varejo, segue com planos ambiciosos de expansão no Brasil e acaba de anunciar a abertura de sua quarta loja no país, que ficará localizada no MorumbiShopping, em São Paulo. A marca aposta na capital paulista como um de seus principais mercados e reforça sua estratégia de crescimento no país. A loja será a terceira da cidade, complementando as unidades já confirmadas nos shoppings Iguatemi e Anália Franco, além de uma nova loja no shopping Dom Pedro, em Campinas, prevista para inaugurar ainda em 2025.

“Estamos extremamente animados em expandir a presença da H&M em São Paulo com nossa nova loja no MorumbiShopping. Esse momento marca um importante passo para trazer nossas coleções fashionistas, de alta qualidade e sustentáveis para ainda mais consumidores brasileiros — tudo pelo melhor preço”, afirma Joaquim Pereira, gerente de vendas da H&M Brasil. A companhia também destaca que o foco em sua expansão será não só físico, mas também digital, com o objetivo de conectar clientes de forma omnichannel, oferecendo uma experiência de compra acessível e inspiradora.

A expansão da H&M na América Latina começou em 2012, com a primeira loja no México, e logo se espalhou para outros países, como Panamá, Costa Rica, República Dominicana e, mais recentemente, o Chile. Hoje, a marca conta com mais de 30 lojas no Chile e presença online no Peru e no Uruguai. No Brasil, sua chegada já está marcada como um marco, com planos de abrir várias unidades ao longo de 2025, começando com São Paulo e Campinas.

Plano para o Brasil

Apesar de ser uma estreia recente no Brasil, a H&M já anunciou que terá uma atuação forte e rápida no mercado, com lojas físicas e digitais em expansão. O plano de crescimento da marca inclui a aposta no Brasil como um mercado-chave e, até 2026, a H&M pretende abrir novas unidades em outros países da América Latina, como El Salvador e Paraguai.

A operação da H&M no Brasil está sendo viabilizada em parceria com o Dorben Group, que também tem experiências com o mercado nacional e internacional, representando marcas de luxo como Jimmy Choo e Michael Kors. A associação entre a H&M e o Dorben Group promete garantir o sucesso da operação no país, assim como em outros mercados latino-americanos, onde a empresa já tem uma presença consolidada.

“Estamos muito empolgados em anunciar a abertura da marca no Shopping Anália Franco, além das lojas já anunciadas no Iguatemi e Dom Pedro em Campinas. Reafirmamos o compromisso de levar nossa proposta de moda, qualidade e sustentabilidade pelo melhor preço para ainda mais clientes no Brasil”, diz Joaquim Pereira, sublinhando a confiança da marca no mercado brasileiro e a inovação de suas operações no país.