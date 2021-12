O home-office é útil para as empresas? Modelo remoto ainda gera dúvidas

Um dilema do RH turbinado pela pandemia tem tudo para continuar em alta em 2022: o home office é de fato útil para as empresas? A adoção até aqui foi maciça: 73% das companhias do país adotaram o esquema na pandemia, segundo a consultoria AON. Tudo indica que a fase da empolgação ficou para trás.

Segundo levantamento da consultoria Think Work com 70 empresas brasileiras, 24% delas disseram ainda não ter clareza sobre mudanças de contratos ou grupos selecionados para seguir no home office. Outros 25% não definiram a gestão dos benefícios do trabalho remoto. A prova de fogo do home office está por vir.