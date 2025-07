A proteína que virou sorvete

A demanda por alimentos proteicos segue em alta, e está longe de se limitar a suplementos tradicionais. A Moriah Asset, gestora de marcas como Desinchá e Oakberry, entra nessa tendência com sua primeira marca própria: a SuperSoft. A proposta é oferecer uma versão saudável do clássico sorvete de casquinha, com 16 gramas de proteína por porção, sem açúcar, sem glúten e disponível em cinco sabores. Com um investimento de 30,5 milhões de reais, a estratégia da Moriah em parceria com o Grupo Lyfe inclui a abertura de 20 quiosques em São Paulo, com a primeira inauguração prevista para o final de agosto. “O consumidor está cada vez mais exigente. Nosso compromisso é oferecer a melhor fórmula e sabor em um sorvete de máquina”, afirma Fabiano Zettel, CEO da Moriah Asset.