A hora é agora: os melhores lançamentos de relojoaria de 2025

Rolex

Lançar uma linha nova, para a marca da coroa, não é algo trivial. A maior parte de seu portfólio foi lançada entre os anos 1950 e 1960. Por isso a apresentação do Land-Dweller chamou tanta atenção no salão Watches & Wonders deste ano

Land-Dweller

A primeira coisa que chama a atenção no novo modelo é a pulseira integrada com a caixa, combinação que já havia aparecido em 1969 com o Rolex Quartz e depois em 1974 em um Datejust com mecanismo automático. O Land-Dweller exibe um padrão gráfico em favo de mel. O bracelete é o Flat Jubilee. O relógio chega em dois tamanhos, 36 e 40 milímetros. São 12 variações no total. Entre os materiais estão ouro branco, ouro everose, platina e mistura de ouro com aço. O calibre 7135 chega repleto de inovações, com proteção a campos magnético. A reserva de marcha é de 66 horas. Preço: de 125.100 reais (modelo de aço e ouro branco de 36 milímetros) a 1.025.600 reais (modelo com caixa de 40 milímetros de platina com diamantes)

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

Quem assistiu aos jogos de Roland Garros viu o campeão Carlos Alcaraz usando no fim dos jogos um Cosmograph Daytona bastante chamativo, com um mostrador laqueado azul-turquesa. A intensidade do tom é realçada pela caixa de ouro amarelo 18 quilates. A pulseira Oysterflex traz uma aparência mais esportiva. O Cosmograph Daytona segue com 40 milímetros e o movimento automático é o 4131. Preço: 325.200 reais

Oyster Perpetual

A Rolex não esqueceu sua linha de entrada nessa edição do Watches & Wonders. A coleção Oyster Perpetual vem com mostradores laqueados em tons pastel suaves e leves. Com os nomes lavender, bege e pistacchio, esses novos mostradores laqueados também se destacam por seu acabamento fosco. A oferta de cores varia de acordo com o tamanho da caixa, de 29, 31, 34, 36 e 41 milímetros. O Oyster Perpetual 36 na cor pistacchio vem com calibre 3230, reserva de marcha de 70 horas e certificação Cronômetro Superlativo. A estanquidade é de 100 metros. Preço: 56.560 reais

Tudor

A irmã mais nova da Rolex reforçou neste ano sua ligação com os relógios de mergulho do passado. A linha Black Bay vem com novas cores de mostrador, uma complicação GMT e, na contramão da tendência do mercado, até uma versão com uma caixa maior

Da esquerda para a direita: Black Bay 68, Black Bay 58 e Black Bay Pro (Tudor/Divulgação)

Black Bay 68

Na contramão da tendência de caixas menores, a Tudor apresentou um Black Bay de 43 milímetros, em duas novas combinações de cores de mostrador, azul e prateada. O nome do modelo presta homenagem ao ano de 1968, quando a marca lançou o emblemático ponteiro snowflake. O bracelete é de três elos de aço inoxidável acetinado e escovado. O fecho é o T-fit, de ajuste rápido. Com caixa de aço inoxidável, luneta preta unidirecional graduada de 60 minutos e calibre de manufatura MT5601-U, certificação COSC e reserva de marcha de 70 horas. A estanquidade é de 200 metros. Preço: 36.050 reais

Black Bay 58

O relógio chega com certificação Master Chronometer, para cronometria e resistência a campos magnéticos. A cor também é inteiramente nova, um bordeaux. E um bracelete de cinco elos com fecho T-fit foi incorporado ao modelo, junto com a pulseira de três elos e a de borracha. O nome Black Bay 58 é uma alusão ao ano de 1958, data em que foi lançado o primeiro relógio de mergulho Tudor com estanquidade até 200 metros. A caixa é de 39 milímetros, mesmo tamanho do original. O calibre é o de manufatura MT5400-U, com reserva de marcha de 65 horas. Preço: 35.250 reais

Black Bay Pro

A versão de agora mantém a caixa de acabamento escovado de aço inoxidável com 39 milímetros de diâmetro, luneta fixa de aço e calibre de manufatura com a função GMT integrada e reserva de marcha de 70 horas. A novidade é um novo mostrador opalino único, com toques visuais que o tornam mais legível. São três designs de bracelete à escolha, de tecido Jacquard preto, híbrido de borracha e couro e aço 316L com rebites. A hora de referência é indicada por um ponteiro angular amarelo snowflake, que dá uma volta no mostrador a cada 24 horas. Preço: 33.550 reais

Montblanc

A manufatura de origem alemã, hoje parte do grupo Richemont, acertou em cheio com a coleção Iced Sea, lançada em 2022. Sucesso no mundo todo, em particular no Brasil, a linha vem com novos mostradores e opção de tamanho menor

Da esquerda para direita: 1858 Geosphere 0 - Oxygen Mount Vinson, Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen Distressed Steel e Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 - Oxygen 38 mm (Montblanc/Divulgação)

1858 Geosphere 0 - Oxygen Mount Vinson

A coleção 1858 Geosphere 0 Oxygen é uma série dedicada ao alpinista Reinhold Messner e sua conquista aos sete picos mais altos de cada um dos sete continentes. Esta primeira edição faz referência ao sétimo pico, o Monte Vinson e é limitada a 986 peças (como uma homenagem a 1986, o ano em que Messner fez sua ascensão ao respectivo monte). A caixa de titânio tem 43,5 milímetros, é desprovida de oxigênio e vem com uma gravação a laser colorida do Monte Vinson ao fundo. O movimento automático MB 29.25 tem complicação de hora mundial. Preço: sob consulta

Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen Distressed Steel

O Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen com mostrador em padrão glacial cinza Sfumato é inspirado no Mer de Glace. A caixa de aço envelhecido mede 41 milímetros, é totalmente desprovida de oxigênio, vem com um aro giratório unidirecional e gravação 3D no fundo da caixa. A pulseira é de borracha preta intercambiável com sistema de ajuste fino. O relógio segue a norma ISO 6425 para mergulho autônomo e é resistente à água a 300 metros. Preço: 29.400 reais

Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 - Oxygen 38 mm

O Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen com mostrador em padrão glacial Sfumato azul dá a impressão de olhar para as profundezas de uma geleira e foi obtida usando uma técnica ancestral quase esquecida chamada gratté-boisé. A caixa de aço inoxidável vem em um tamanho menor, 38 milímetros, totalmente desprovida de oxigênio e com um aro giratório unidirecional. Segue a norma ISO 6425 para mergulho autônomo e é resistente à água a 300 metros. Preço: R$ 24.600

“Quando você tira oxigênio do relógio, é uma garantia de que não haverá oxidação. Você encontra muitos relógios com oxidação nos ponteiros, no mostrador. Isso nunca acontecerá aqui” Laurent Lecamp, diretor de relógios

Cartier

A marca nascida na França tem se dedicado nos últimos anos a fazer o que sabe de melhor: relançar com poucas modificações seus modelos históricos, de design exemplar e cheios de significado

Da esquerda para a direita: Tank à Guichets, Tank Louis Cartier e Panthère (Cartier/Divulgação)

Tank à Guichets

A linha Privé da Cartier traz releituras de modelos icônicos. Neste ano foi a vez do Tank à Guichets, um relógio sem ponteiros que exibe a hora por meio de duas aberturas. O relógio vem agora com o movimento manual 9755 MC. Como o original, a coroa de corda está posicionada às 12 horas. São duas versões. A primeira revisita o design de 1928, com a abertura das horas às 12 horas e a abertura dos minutos às 6 horas. Essa versão está disponível em ouro amarelo, ouro rosa ou platina, com tamanho de caixa de 37,6 por 24,8 milímetros. O segundo modelo, de platina, tem edição numerada de 200 peças e apresenta as duas aberturas posicionadas em ângulos opostos, nos cantos. Preço: 366.000 reais

Tank Louis Cartier

Pouco depois de sua criação, em 1917, a Cartier começou a oferecer novas interpretações do Tank, com diferentes formatos, tamanhos, materiais e mostradores. Criado em 1922, o Tank Louis Cartier é o sucessor do Tank original, com mostrador mais alongado e retangular e brancards com extremidades arredondadas. O novo calibre é o automático 1899 MC. Disponível em ouro rosa e ouro amarelo, com caixa de 38,1 por 27,7 milímetros. Resistente à água até 30 metros. Preço: 114.000 reais

Panthère

O relógio Panthère tem o apelo de uma joia. Esta nova versão brinca com referências de zebra e tigre, uma composição gráfica adornada, do mostrador à pulseira, com motivos animais. Essa interpretação exigiu precisão artesanal dos ateliês, particularmente o trabalho na laca, aplicada à mão e queimada em altas temperaturas, assim como o pavé do mostrador, adornado com 145 diamantes de corte brilhante. A pulseira vem com 314 diamantes de corte brilhante e 86 espessartites. De ouro 750/1000, com caixa de 35,5 por 26,7 milímetros, movimento a quartzo. Preço: 414.000 reais

IWC

A manufatura de Schaffhausen resgatou mais uma vez o lendário design do Ingenieur, de Gérald Genta, para apresentar relógios de inspiração vintage com o melhor da relojoaria atual

Da esquerda para a direita: Ingenieur Automatic 40 - F1 The Movie, Ingenieur Automatic 35 e Ingenieur Perpetual - Calendar 41 (IWC/Divulgação)

Ingenieur Automatic 40 - F1 The Movie

Uma edição limitada do Ingenieur Automatic 40 de ar vintage foi inspirada no relógio personalizado usado por Brad Pitt no filme F1 The Movie, com estreia prevista para o final de junho. Limitado a 1.000 peças, o modelo apresenta um mostrador verde com padrão “Grid” e apliques banhados a ouro. Os ponteiros e os marcadores são preenchidos com Super-LumiNova, para garantir legibilidade. A luneta característica é fixada ao anel da caixa com cinco parafusos funcionais. O calibre 32111 fabricado pela IWC tem reserva de marcha de 120 horas, resistência à água de 100 metros e caixa interna de ferro macio contra os efeitos dos campos magnéticos. Preço: 80.200 reais

Ingenieur Automatic 35

A coleção Ingenieur ganhou três versões de 35 milímetros. Um modelo é feito de ouro 18 quilates 5N com mostrador dourado, enquanto dois modelos têm caixa e pulseira de aço inoxidável, um com mostrador preto e o outro com mostrador prateado. O Ingenieur foi relançado em 2023, como uma revisita ao relógio esportivo de luxo com pulseira integrada de Gérald Genta, dos anos 1970. O fundo de caixa em safira permite ver o calibre 47110 com corda automática e reserva de marcha de 42 horas. O movimento é acabado com grão circular e riscas de Genebra, e possui um rotor banhado a ouro. A estanquidade é de 100 metros. Preço: 65.700 reais (versão de aço)

Ingenieur Perpetual - Calendar 41

O relógio é o primeiro modelo de aço inoxidável do fabricante suíço de relógios de luxo a combinar o design Ingenieur inspirado em Gérald Genta com o calendário perpétuo desenvolvido por Kurt Klaus. A caixa é de 41 milímetros, e aro e pulseira são finalizados com superfícies acetinadas e polidas. No mostrador azul com seu padrão característico “Grid”, três submostradores exibem a data, o dia da semana, o mês e a fase perpétua da lua. O calibre 82600 fabricado pela IWC com sistema de corda Pellaton pode ser visua­lizado através do fundo da caixa de vidro safira. Preço: sob consulta

“Não fazemos complicações por fazer, por vaidade. Nossos relógios precisam resolver problemas” Lorenz Brunner, chefe de pesquisa e inovação

Panerai

A marca que nasceu em Florença tem uma legião de fãs fiéis mundo afora. Pois neste ano eles foram brindados com versões do modelo talvez mais icônico da marca, de inspiração no mundo do mergulho, com novos materiais e complicações

Da esquerda para a direita: Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech, Panerai Luminor Marina Titanio e Panerai Luminor GMT Power Reserve Ceramica (Panerai/Divulgação)

Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech

Esta versão é fabricada em Platinumtech, uma liga especial feita com 95% de platina pura. A caixa de 44 milímetros apresenta um aumento de 40% na dureza em relação à platina padrão. O mostrador vem em tons de azul com horas, minutos, dia, data, ponteiro GMT de 12 horas, submostrador GMT de 24 horas às 9 horas, pequenos segundos e um indicador dia-noite. Através do fundo da caixa em safira, elementos como mês, ano e ano bissexto são visíveis. A única referência externa à intrincada complexidade interior é a inscrição “Calendario Perpetuo”. O calibre mecânico automático P.4100 da Panerai levou dez anos para ser desenvolvido e apresenta reserva de marcha de três dias. A resistência à água é de 50 metros. Preço: sob consulta

Panerai Luminor - Marina Titanio

Este modelo combina a cor verde-oliva da origem militar da marca com materiais de alta tecnologia. A caixa de 44 milímetros com acabamento escovado é fabricada em titânio grau 5, um material notável conhecido por sua resistência, comparável à do aço, mas com 44% menos peso. A Panerai começou a usar o material nos anos 1980 e o reintroduziu em 1998, com o Submersible. O calibre in house tem reserva de marcha de três dias. Vem com uma pulseira de bezerro “camurça” verde-escuro — uma homenagem ao visual vintage das peças do passado — e uma segunda pulseira de borracha verde-escura. Preço: 65.900 reais

Panerai Luminor GMT - Power Reserve Ceramica

A Panerai foi cronometrista oficial do Salone del Mobile, em Milão. No evento, apresentou o relógio Luminor GMT Power Reserve Ceramica. Com uma caixa de cerâmica preta de 44 milímetros, traz uma mistura de acabamentos polidos e jateados. Resistente à água até 300 metros. A parte de trás, de safira, mostra o calibre P.9012, um movimento com complicação GMT, ideal para viajantes globais, e reserva de marcha de três dias. Preço: 111.800 reais

Breitling

A marca suíça centenária tem reforçado o atributo pelo qual ficou conhecida no universo da relojoaria: a produção de cronógrafos de alta precisão para fins industriais e militares. Não foi diferente neste ano

Da esquerda para a direita: Navitime Cosmonaute Scott Carpenter, Superocean Heritage e Top Time B31 (Breitling/Divulgação)

Navitime Cosmonaute Scott Carpenter

Para celebrar os 100 anos do nascimento de Scott Carpenter, o pioneiro americano dos voos espaciais, a Breitling apresenta a edição limitada de 50 peças do Navitimer Cosmonaute, o primeiro relógio de pulso suíço no espaço. Foi em 24 de maio de 1962, quando o astronauta orbitou a Terra três vezes. O novo cronógrafo vem com mostrador azul-escuro, como a Terra vista do espaço, com display de 24 horas. A pulseira de couro de crocodilo é presa por uma fivela de báscula em ouro branco. O calibre manual de manufatura é o Breitling B02, com certificado COSC e 70 horas de reserva de marcha, que pode ser vista pelo fundo da caixa em cristal de safira. Preço: 318.942 reais

Superocean Heritage

É a primeira renovação do modelo desde 2017. O relógio náutico, lançado em 1957, se equilibra entre o estilo vintage e a sofisticação moderna. A coleção inclui um cronógrafo de 42 milímetros, com calibre de manufatura Breitling 01. Os modelos automáticos, em 44, 42 e 40 milímetros, apresentam o movimento B31. Os de 36 milímetros vêm com movimento automático Calibre 10. As cores variam entre preto, azul e verde. Os novos tamanhos 36 e 40 trazem outros tons vibrantes, com inspiração no Havaí. Preço: de 34.050 a 59.700 reais

Top Time B31

O modelo surgiu como cronógrafo e caiu no gosto dos fãs de automobilismo. Agora rompe com esse legado. O tamanho é o clássico 38 milímetros. O novo calibre é o “time-only” B31, com certificado COSC e reserva de marcha de 78 horas. O ponteiro dos segundos em tom laranja-vivo contrasta com as opções de cor do mostrador: branco sobre azul, preto sobre verde e azul-celeste sobre branco. Disponível com uma pulseira de couro perfurada ou bracelete de aço inoxidável de três fileiras com um elo central assimétrico, característico da Breitling.Preço: 42.499 reais

“É importante que fique claro: a Breitling não é uma marca vintage. Sim, nossos modelos têm inspiração em peças históricas. Nosso código de design é o que chamamos de retrô moderno” Georges Kern, CEO da Breitling

Bvlgari

A manufatura do grupo LVMH que tem em Roma sua origem e inspiração faz peças que transitam entre joalheria e relojoaria. E tem obstinação pelos recordes de espessura

Da esquerda para a direita: Bvlgari Bvlgari - 50th Anniversary, Octo Finissimo Ultra Tourbillon e Serpenti Aeterna (Bvlgari/Divulgação)

Bvlgari Bvlgari - 50th Anniversary

O modelo foi criado meio século atrás. Dois anos depois, Gérald Genta reinterpretou seu design, ajudando a transformá-lo em um clássico. Para celebrar o aniversário, a Bvlgari apresenta quatro novas versões, em dois tamanhos de caixa, 26 e 38 milímetros, com mostradores de mármore verde ou azul. Ambos os modelos de 26 mm são adornados com marcadores de horas de diamante e movimento a quartzo, enquanto as versões de 38 mm têm movimento automático Solotempo, calibre BVL 191, com reserva de marcha de 42 horas. Preço: 110.000 reais

Octo Finissimo - Ultra Tourbillon

É um fato: o novo Octo Finissimo Ultra Tourbillon da ­Bvlgari é agora o relógio Tourbillon mais fino de todos os tempos. Com 40 milímetros de diâmetro e apenas 1,85 milímetro de espessura, é alimentado pelo calibre Tourbillon BVF 900, um movimento mecânico de corda manual com reserva de marcha de 42 horas. Recordes de espessura são questão de honra para a manufatura de origem romana, que vem batendo marcas desde 2014. Preço: sob consulta

Serpenti Aeterna

Sem olhos, sem escamas. Apenas a forma mais elementar da serpente permanece na nova coleção Serpenti ­Aeterna, de ouro cravejado com diamantes. A linha lançada em 1948 vem com movimento a quartzo. Entre as opções estão o relógio com caixa curva de ouro rosé e cabeça cravejada com diamantes redondos de lapidação brilhante e a peça de caixa curva de ouro branco, cabeça e aro cravejados com diamantes redondos em lapidação brilhante. Preço: 543.205 reais

“Gosto de criar designs em um estilo puro e contemporâneo, com poucos

elementos decorativos, para desenhar linhas que falam a linguagem da eternidade” Fabrizio Buonamassa Stigliani, diretor-executivo de criação de produto

LVMH

O conglomerado francês de luxo segue investindo no segmento de relojoaria, com um salão próprio anual, expansão de portfólio e lançamento de peças cada vez mais complicadas e sofisticadas

Da esquerda para a direita: Formula 1 Solargraph da Tag TAG Heuer, MP-10 Tourbillon - Weight Energy System da Hublot e The Chronomaster - Original Triple Calendar da Zenith (LVMH/Divulgação)

TAG HEUER - Formula 1 Solargraph

O Formula 1 original foi lançado em 1986. Aquele foi o ano também da estreia oficial da recém-nomeada TAG Heuer. Com a aquisição do histórico nome ­Heuer pelo grupo Techniques d’Avant Garde, as duas empresas se unificaram. Agora, aproveitando a parceria do grupo LVMH com a Fórmula 1, o modelo voltou com nove novas referências, em cores vibrantes, com uma caixa de 38 milímetros, acabamento de aço jateado e tratamento DLC, design ergonômico, movimento Solargraph de última geração, em que a bateria do relógio é recarregada pela luz solar ou artificial. A estanquidade é de 100 metros. Preço: 16.380 reais

HUBLOT - MP-10 Tourbillon - Weight Energy System

Sem mostrador, sem ponteiros, sem um único ângulo reto e sem massa oscilante, este relógio apresenta um mostrador em rolo. Originalmente feita de titânio, a peça agora foi complementada com duas outras versões: uma de cerâmica preta e a outra de safira. A versão na cor preta é limitada a 50 peças. Já o segundo modelo, revestido em cinza-claro com uma caixa de safira translúcida, é ainda mais limitado, com apenas 30 peças. A caixa é de 54,1 milímetros e o movimento é o HUB9013 da manufatura, um turbilhão esqueletizado com reserva de marcha de corda automática de 48 horas. Preço: sob consulta

ZENITH - The Chronomaster - Original Triple Calendar

A manufatura está homenageando a cor azul em seu aniversário de 160 anos. O nome da marca vem de zênite, o ponto mais alto que uma estrela pode alcançar no céu. O Chronomaster Original Triple Calendar exibe um mostrador em lápis-lazúli, com horas, data, dia da semana, mês e fases da Lua. Os três submostradores oferecem contraste com o resto do dial. A caixa redonda de aço de 38 milímetros é inspirada no modelo de 1969. O calibre é o automático El Primero 3610, uma evolução do icônico cronógrafo de alta frequência, com reserva de marcha de 60 horas. Preço: sob consulta

Da esquerda para a direita: Speedmaster First Omega in Space (Omega), ST02 (Statera) e Automático Diver (Technos) (divulgação/Divulgação)

Omega

Speedmaster First - Omega in Space

No dia 3 de outubro de 1962, o Speedmaster CK 2998 tornou-se o primeiro Omega usado no espaço, quando o astronauta Walter Schirra usou seu relógio de uso pessoal na missão Sigma 7 do programa Mercury. Este tributo ao modelo histórico vem com caixa de 39,7 milímetros de aço inoxidável e bracelete de elos planos com o patenteado sistema de ajuste. O aro da luneta é de alumínio preto. O vidro de safira está em forma de hesalite. O tom azul-acinzentado do mostrador reproduz o tom de alguns relógios CK 2998 produzidos na década de 1960. Os índices e os ponteiros das horas e minutos são preenchidos com Super-LumiNova vintage. Os submostradores incluem um contador de 30 minutos às 3 horas, um contador de 12 horas às 6 horas e um indicador de pequenos segundos às 9 horas. O calibre é o Co-Axial Master Chronometer 3861, manual, com reserva de marcha de 50 horas. Preço: de 55.600 (pulseira de couro) a 58.100 reais (bracelete de aço)

Statera

ST02

A Statera é uma marca nacional, fundada por um empresário de Maringá, que tem alcançado projeção internacional. Seu mais recente modelo, o ST02, tem inspiração vintage. São duas opções de tamanho, em 37 e 39 milímetros. O mecanismo automático é La Joux Perret G-100 com 68 horas de reserva de marcha. O mostrador é decorado com uma técnica de esmaltação própria das marcas centenárias suíças conhecida como enamel grand feu, uma fusão de técnicas de pintura e queima. O processo cria uma camada dura e luminosa e é utilizado por manufaturas como Patek Philippe e Vacheron Constantin. Vem em três cores de esmalte principais, creme, preto e azul, mas é possível customizar a peça. As vendas acontecem sob encomenda. Preço: 18.900 reais com mostrador opaco e 20.900 reais o translúcido

Technos

A Technos foi fundada na Suíça em 1900 e chegou ao Brasil em 1956. Tornou-se líder de vendas em nosso mercado e depois passou a ser fabricada em Manaus. Em 1994, foi adquirida por um empresário brasileiro

Automático Diver

O relógio traz o clássico design de mergulho, inspirado nos modelos lançados pela Technos na década de 1970, que fizeram história no Brasil. O calibre automático é o japonês Miyota, com reserva de marcha de 42 horas, visível através do fundo rosquea­do de vidro. O mostrador na cor verde traz calendário day-date e tem efeito luminescente nos ponteiros e nos marcadores de hora, estes últimos em formas geométricas. Outros elementos fundamentais para aventuras submersas estão presentes, como o aro externo giratório unidirecional com acabamento corrugado. O sistema de impermeabilização se deve à tripla vedação na coroa e botões de acionamento, além do rosqueamento da coroa. A caixa é de aço inoxidável, banhada em prata, com 43 milímetros. A resistência à água é de 150 metros. Acompanha estojo especial. Preço: 1.130,50 reais

* Ivan Padilla, de Nova York e Genebra (O jornalista viajou a convite das organizações do LVMH Watch Week e do Watches & Wonders)