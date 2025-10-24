Ana Carolina Ralston divide-se entre exposições — como curadora e espectadora

Curadora e pesquisadora de artes visuais, Ana Carolina Ralston respira cultura dentro e fora do trabalho. Ela assina a curadoria da próxima exposição individual de José Bechara na Galeria Marilia Razuk, em São Paulo, em cartaz a partir de 5 de novembro. A 14a edição da Mostra 3M de Arte, intitulada Biomorfos: A Reinvenção do Ser, exibida entre setembro e outubro, também foi organizada por ela. No Parque da Luz, em São Paulo, a exposição reuniu obras de Ayrson Heráclito e Luiz Zerbini, entre outros artistas. No início do mesmo mês, saiu de cartaz outra grande mostra organizada por Ralston, Paisagens Perdidas para Lina Bo Bardi, de Ana Maria Tavares, na Casa de Vidro.

No tempo livre, a curadora cumpre uma intensa programação cultural, geralmente acompanhada do marido, o arquiteto Rodrigo Ohtake.

Viagem

Naoshima, no Japão. Visitei há uns dez anos e não vejo a hora de voltar. É uma espécie de Inhotim versão ilha. Lá você avista diversas obras incríveis de artistas como James Turrell e Yayoi Kusama.

Artes

A mostra Dos Brasis — Arte e Pensamento Negro, do Sesc, ajuda a contextualizar a história do Brasil. Reúne cerca de 240 artistas e coletivos negros e vai circular por espaços do Sesc até 2034.

Literatura

O livro da minha vida é O Som e a Fúria, de William Faulkner, mas estou fascinada pela obra da francesa Annie Ernaux, que se debruça com maestria sobre sentimentos comuns e ganhou o Nobel em 2022.

Dança

Sou formada em balé clássico e moderno e enxergo a dança tanto como forma de expressão quanto como um meio para me conectar comigo mesma. Outra atividade que tenho praticado é o pilates.

Design

Além de um grande amigo, Zanini de Zanine é um designer de móveis que admiro muito. Como a série Fragmentos deixa claro, ele sabe posicionar o mobiliário no mesmo campo das artes visuais.

Moda

Sou encantada pelas joias da Paola Vilas, que falam muito sobre o feminino. Muitas delas acenam ao mundo da dança. E a linha inspirada no universo da arquiteta Lina Bo Bardi é um espetáculo.