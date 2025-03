No ano em que completa 30 anos, a 3tentos, empresa brasileira do setor de biocombustíveis, se prepara para crescer em 2025 com foco no cultivo de canola, no Rio Grande do Sul.

A companhia anunciou um aporte de 2 bilhões de reais para expandir a produção de biodiesel, que será somada à produção atual de óleo de soja. O objetivo é aumentar a capacidade de produção de biodiesel de 1,8 milhão de litros para 3 milhões de litros por dia até o final de 2025.

“Uma tonelada de canola pode gerar 400 quilogramas de óleo, o que a torna uma excelente fonte para biodiesel”, afirma João Marcelo Dumoncel, COO da 3tentos. A expectativa é de que a área plantada com canola cresça de 180.000 hectares em 2024 para 300.000 hectares em 2025, com potencial para ultrapassar 1 milhão de hectares até 2030.

Além disso, a 3tentos está implementando um seguro agrícola para proteger os produtores de canola contra riscos climáticos, oferecendo um pacote completo que inclui assistência técnica, financiamento e garantia de compra.

O objetivo é não só aumentar a produção de biodiesel mas também contribuir para melhorar a rentabilidade dos agricultores. “Independentemente dos desafios econômicos ou políticos, o setor de biocombustíveis continuará a crescer. Estamos focados no aumento da capacidade de produção de biodiesel e na diversificação das matérias-primas”, diz Dumoncel.