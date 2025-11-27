24 horas em Berlim

Berlim está no epicentro da história do século 20. O passado marcado pela ascensão do nazismo e pela Segunda Guerra Mundial faz da hoje capital da Alemanha um marco. Essa era convive com o presente em uma metrópole artística, cosmopolita e considerada uma das mais diversas da Europa.

O muro pode até ter caído, mas as ruínas ainda atravessam Berlim mais de 30 anos após a dissolução da União Soviética. O que antes era divisão hoje é a maior galeria ao ar livre do mundo. Uma maneira potente e contemporânea de ressignificar um momento lúgubre da história por meio da arte.

Os resquícios da guerra estão imersos nos detalhes. Para além dos museus, estátuas e monumentos que relembram o horror do Holocausto, quem vai a Berlim precisa olhar para o chão: diversas placas de ferro homenageiam famílias judias e contribuem para a permanência de uma memória coletiva.

Apesar do passado sombrio e da baixa temperatura — mesmo nas meias-estações, o termômetro varia de 0 ºC a 10 ºC —, Berlim consegue ser uma cidade surpreendentemente calorosa, em especial à noite. Seus pubs misturam a pluralidade de diversas culturas, cafés e restaurantes exploram uma vasta gastronomia, e os clubes de techno aninam a juventude. Indicamos algumas atrações da cidade.

UM LOCAL: EAST SIDE GALLERY

É o trecho contínuo mais longo do Muro de Berlim ainda em pé, que foi transformado na maior galeria de arte ao ar livre do mundo. Ao longo de 1,3 quilômetro estão murais feitos por 118 artistas de 21 países. Entre as artes mais icônicas está a famosa O Beijo Fraternal, que reconstitui a foto do cumprimento socialista entre o ex-secretário-geral do Partido Comunista da URSS Leonid Brejnev e o então líder da República Democrática Alemã Erich Honecker. O passeio pode ser feito a pé ou de bicicleta.

UM RESTAURANTE: BORCHARDT

O Borchardt existe há 170 anos. Em 1880, realeza, banqueiros, industriais e viajantes do mundo todo frequentavam o local para comer iguarias como laranjas do Himalaia, morangos de Argel e ostras frescas. Hoje, o carro-chefe da casa é o Wiener Schnitzel com geleia de cranberry e salada de batatas.

UM PUB: BAVARIAN

O lugar é ideal para beber diferentes tipos de cervejas, clássicas de Berlim. Serve canecões de 300 mililitros a 1 litro e fica ao lado da estação Anhalter Bahnhof. Peça o mix de salsichas tradicionais da casa.

UM CLUBE: ://ABOUT BLANK

Para fechar a noite — ou virar, ao estilo berlinense —, esse é um dos clubes mais famosos da cidade, que quase não tem hora para fechar. Tem duas pistas de dança principais que tocam techno e house.

CINCO CAPITAIS PARA 2026

A Euromonitor International indicou as 100 melhores cidades do mundo para conhecer. Recomendamos estas cinco capitais da Europa para suas próximas férias.

Fontana di Trevi, em Roma: cenário de filmes na capital da Itália (Carolina Gehlen/Exame)

PARIS, FRANÇA

Romântica como só ela consegue ser, Paris é encantadora. As clássicas paradas incluem o Museu do Louvre, a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo. Jantar no Le Voltaire, à beira do Rio Senna, é uma ótima maneira de terminar a experiência.

MADRI, ESPANHA

Madri tem uma energia única. Visite a Puerta del Sol, a Catedral de Almudena e o Palácio de Cristal. O almoço no Mercado de San Miguel é uma boa maneira de conhecer a diversidade da gastronomia espanhola.

ROMA, ITÁLIA

A capital italiana traz a melhor união entre arte e gastronomia. Do Coliseu, da Fontana di Trevi, do Panteão ou da Via del Corso, principal rua comercial da cidade, termine a noite em uma tratoria do bairro de Tratevere.

AMSTERDÃ, HOLANDA

O Museu Van Gogh, o Mercado das Flores e a Praça Dam, no coração histórico da cidade, estão entre as visitas mais conhecidas. Um café no Milky Amsterdam completa a experiência.

LONDRES, REINO UNIDO

Se não estiver chovendo, visite o Palácio de Buckingham, a Piccadilly Circus e o Green Park. Ao contrário da fama, come-se muito bem na capital inglesa. Além da gastronomia impecável, o Mount St Restaurant, em Mayfair, tem o salão de jantar mais bonito de Londres.

*A repórter viajou para Berlim, a convite da Amazon Brasil.