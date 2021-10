Will Smith revela qual foi o pior filme de sua carreira

Will Smith revelou recentemente qual foi o melhor filme que já participou — e o pior também. O ator participou de uma série da GQ onde artistas respondem comentários sobre si, e Will comentou sobre os longas que mais gostou de participar.

“O melhor, acho que é um empate entre 'MIB: Homens de Preto' e 'Em Busca da Felicidade'", afirmou. “Por diferentes razões, esses são dois filmes quase perfeitos.” 'MIB' foi um enorme sucesso de bilheteria que gerou uma sequência. 'Em Busca da Felicidade' também foi um sucesso, mas o mais importante: rendeu uma indicação ao oscar para o ator.

Quanto ao que ele considera seu pior filme: Wild Wild West. A revelação provavelmente não foi uma grande surpresa para a maioria dos fãs.

Wild Wild West Wild Wild West

O filme de 1999 foi condenado pela crítica, fracassou nas bilheterias e arrematou oito indicações ao Prêmio Framboesa de Ouro, ganhando cinco.

“Wild Wild West é apenas um espinho que carregoo”, afirmou o ator rindo. No filme de comédia e ação dirigido pelo cineasta Barry Sonnenfeld, Smith e Kevin Kline estrelaram como dois agentes do Serviço Secreto dos EUA trabalhando juntos para proteger o presidente Ulysses S. Grant no oeste americano.

Sobre 'Em Busca da Felicidade', Smith afirmou que deveria ter recebido o Oscar de melhor ator naquele ano. Na ocasião, Forest Whitaker venceu por 'O Último Rei da Escócia'. Também foram indicados Leonardo DiCaprio por 'Diamante de Sangue', Ryan Gosling por 'Half Nelson' e Peter O’Toole por 'Vênus'.

Você pode conferir a entrevista completa abaixo: