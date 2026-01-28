Vírus Nipah: doença que inspirou filme ‘Contágio’ volta a preocupar Índia

O vírus Nipah, transmitido por morcegos e considerado altamente letal, voltou ao noticiário após a confirmação de novos casos na Índia.

A doença serviu de base para elementos do filme “Contágio” (2011), que abordou uma pandemia causada por um vírus de origem zoonótica.

O Nipah é classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das principais prioridades de pesquisa devido ao potencial epidêmico e à ausência de vacina ou tratamento específico.

Nipah e o filme ‘Contágio’: quando ficção e mundo real se aproximam

O vírus Nipah inspirou elementos do filme “Contágio”, dirigido por Steven Soderbergh. Na obra, um vírus fictício provoca uma pandemia global após saltar de morcegos para porcos e, em seguida, para humanos. A trama acompanha o avanço da doença, a investigação epidemiológica do patógeno, o impacto na saúde pública e as tentativas de conter a transmissão.

O longa utilizou referências científicas do Nipah para construir o enredo, incluindo o comportamento zoonótico e a forma como o vírus afeta o sistema respiratório e o sistema nervoso. Pesquisadores consultados para o roteiro chegaram a utilizar modelos de proteínas do Nipah em cenas que mostram análises de laboratório.

Embora o vírus retratado em “Contágio” seja fictício, a conexão com o mundo real gerou discussão nas redes sociais sempre que doenças zoonóticas entram no noticiário. O filme também ganhou nova relevância após a pandemia de Covid-19, quando espectadores passaram a buscar explicações para surtos e epidemias baseadas em vírus de origem animal.

Origem e surtos registrados na Ásia

O Nipah foi identificado pela primeira vez em 1999, na Malásia, durante um surto que envolveu criadores de porcos e resultou no abate de mais de 1 milhão de animais, conforme registros governamentais da época. Desde então, surtos foram documentados em Bangladesh e na Índia, além de notificações em Singapura e Filipinas.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, os casos mais recentes ocorreram no leste da Índia, onde duas profissionais de saúde testaram positivo após contato com um paciente hospitalizado.

Diante da suspeita de transmissão em ambiente hospitalar, o Ministério da Saúde da Índia emitiu alerta nacional, reforçando vigilância, rastreamento e isolamento de contatos próximos.

O que é o vírus Nipah e por que preocupa a OMS?

Segundo a OMS, o Nipah é um vírus zoonótico capaz de causar complicações respiratórias e neurológicas. A organização inclui o patógeno na lista de doenças prioritárias para desenvolvimento de contramedidas, como vacinas, exames e terapias antivirais.

Relatórios da ONG internacional de saúde PATH indicam que surtos do Nipah ocorrem de forma recorrente no sul e sudeste da Ásia desde o fim dos anos 1990.

Sintomas do Nipah

De acordo com documentos de vigilância epidemiológica citados pela OMS, sintomas como febre, dor muscular, dor de garganta e alteração respiratória são comuns nos primeiros dias da infecção. Em parte dos casos, a doença evolui para encefalite, inflamação do tecido cerebral que pode resultar em óbito.

Estudos compilados por equipes da Malásia, Bangladesh e Índia apontam taxas de letalidade que podem chegar a 75% dos casos, variando conforme o surto e a rapidez no diagnóstico.

Como ocorre a transmissão do vírus Nipah?

Pesquisas de saúde pública e relatórios da PATH indicam que morcegos frugívoros do gênero Pteropus são hospedeiros naturais do vírus. A transmissão pode ocorrer por contato com fluidos do animal, alimentos contaminados ou, em determinadas circunstâncias, entre pessoas — sobretudo em ambiente hospitalar.

Balanços de vigilância da Índia e de Bangladesh mostraram que profissionais de saúde estiveram entre os grupos mais expostos quando não houve detecção precoce dos casos.