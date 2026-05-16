EUA apontam Irã como suspeito de ciberataques em postos de gasolina

Funcionários do governo dos Estados Unidos suspeitam que hackers ligados ao Irã estejam por trás de uma série de invasões a sistemas responsáveis pelo monitoramento de combustível em tanques de armazenamento que abastecem postos de gasolina em diferentes estados do país, informou a emissora CNN.

Segundo a reportagem, os invasores exploraram sistemas automáticos de medição de tanques (ATG, na sigla em inglês) conectados à internet e sem proteção por senha. Em alguns casos, conseguiram alterar as leituras exibidas nas telas dos equipamentos, embora os níveis reais de combustível não tenham sido afetados.

Até o momento, não há registro de danos físicos causados pelos ataques. Ainda assim, as invasões acenderam um alerta sobre segurança, já que especialistas e autoridades americanas apontam que o acesso a um ATG poderia, em teoria, permitir que um hacker provocasse um vazamento de gás sem detecção.

De acordo com as fontes ouvidas pela CNN, o histórico do Irã em ataques a sistemas de tanques de combustível faz do país um dos principais suspeitos. Apesar disso, integrantes do governo dos EUA afirmam que talvez não seja possível confirmar a autoria das invasões devido à ausência de provas forenses deixadas pelos responsáveis.

Se a participação iraniana for comprovada, este seria mais um episódio envolvendo ameaças de Teerã à infraestrutura crítica dos Estados Unidos, em meio ao conflito iniciado por EUA e Israel contra a república islâmica.

A ofensiva cibernética também reforça o alerta para operadores de infraestrutura crítica nos Estados Unidos, que ainda enfrentam dificuldades para proteger seus sistemas, apesar dos anos de pressão e recomendações do governo federal.

*Da redação com informações da EFE