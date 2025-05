'Jurassic World: Recomeço' ganha novo trailer; veja data de estreia e onde assistir à franquia

Quem é fã da saga "Jurassic Park" tem motivos para comemorar: a Universal Pictures divulgou, nesta terça-feira, 20, mais um trailer do mais novo filme da franquia, "Jurassic World: Recomeço".

O filme traz elenco estrelado por Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey e promete reviver os filmes clássicos da década de 1990, de volta à ilha que recebeu o parque de diversões com dinossauros na época. Haverá o reencontro com 20 espécies sobreviventes.

O roteiro, assinado por David Koepp — que também escreveu o filme original de 1993 —, acompanha o paleontologista interpretado por Bailey e a ex-agente de operações especiais Zora Bennett, personagem de Johansson, em uma expedição científica. A missão do grupo é coletar material genético dessas espécies para desenvolver um medicamento capaz de salvar vidas, mas as descobertas feitas ao longo do caminho desafiam os limites da ciência.

Steven Spielberg assina como produtor executivo. A franquia de 'Jurassic Park' está entre uma das mais rentáveis da Universal Pictures. Cada filme da nova trilogia, "Jurassic World", ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias globais.

Assista ao trailer de 'Jurassic World: Recomeço'

Quando estreia o 'Jurassic World: Recomeço'?

O filme tem lançamento previsto para o dia 3 de julho nos cinemas.

Qual é a sinopse de 'Jurassic World: Recomeço'?

Cinco anos após os eventos de Jurassic World Dominion, a ecologia do planeta se mostrou amplamente inóspita para os dinossauros. Os remanescentes existem em ambientes equatoriais isolados, com climas semelhantes àqueles nos quais prosperaram no passado. As três criaturas mais colossais dessa biosfera tropical possuem a chave para um medicamento com benefícios milagrosos que podem salvar vidas humanas.

Quem está no elenco de 'Jurassic World: Recomeço'?

O filme contará com elenco composto por Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechir Sylvain, Ed Skrein, entre outros.

Onde assistir à franquia completa de 'Jurassic Park'?

A maior parte dos filmes está disponível na assinatura da Prime Video.