Galinha Pintadinha fatura R$ 3,5 bi ao ano e vira atração no Beto Carrero

A Galinha Pintadinha não canta só para crianças: ela movimenta bilhões. Com faturamento anual estimado em R$ 3,5 bilhões, segundo dados da Forbes de 2021 (os últimos divulgados por sua controladora), a personagem brasileira criada em 2006 se consolida como um dos maiores cases de entretenimento infantil do país — e agora prepara sua entrada no Beto Carrero World, o parque temático mais visitado do Brasil.

A nova área temática será inaugurada em 2026, com R$ 50 milhões em investimento. O projeto inclui brinquedos imersivos, apresentações ao vivo, fotos com personagens, loja oficial e ambientações inspiradas no universo da personagem. “A Galinha Pintadinha faz parte da infância de milhões de crianças e agora elas vão poder viver essa experiência em forma real”, afirmou Alex Murad, CEO do parque.

Marca bilionária com presença global

Segundo os dados mais recentes, a Galinha Pintadinha gera cerca de R$ 2 bilhões por ano em receita digital, com base no desempenho em plataformas como YouTube, Netflix e outros serviços de streaming. Os R$ 1,5 bilhão restantes vêm da venda de produtos licenciados, como brinquedos, livros, roupas e DVDs — mais de 600 itens no varejo, segundo a Forbes.

A marca acumula mais de 39 bilhões de visualizações e tem 38,8 milhões de inscritos no YouTube. Em 2018, bateu recordes ao ultrapassar artistas globais em número de vídeos com mais de 100 milhões de visualizações, superando nomes comoRihanna, Taylor SwifteJustin Bieber.

Experiência física da Galinha Pintadinha estreia em 2026

Segundo os criadores da marca, Juliano Prado e Marcos Luporini, a nova fase representa uma ampliação da presença física da personagem. “É um sonho ver a Galinha Pintadinha ganhar uma área temática exclusiva no Beto Carrero World. Essa parceria celebra nossa história com as famílias e abre um novo capítulo com uma experiência ao vivo inédita”.

O espaço será montado em uma área ainda não utilizada do parque e terá foco total no público pré-escolar. Os detalhes das atrações ainda serão anunciados.