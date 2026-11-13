Iniciativa privada triplicou investimentos em infraestrutura. Mas o que esperar do futuro?

O Brasil precisaria investir R$ 2,03 trilhões em infraestrutura de transporte para executar 2.837 projetos considerados estratégicos, segundo o Plano CNT de Transporte e Logística 2026. O valor equivale a cerca de 16% do PIB. Em 2025, os investimentos federais no setor somaram R$ 16,67 bilhões, ou 0,13% do PIB, de acordo com a Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Para aprofundar o debate sobre os desafios e as oportunidades da infraestrutura brasileira, participe do Fórum Infraestrutura da EXAME. Registre seu interesse e acompanhe a discussão.

O que é o gap de investimento

Esse é o estoque de projetos e capital necessário para modernizar a infraestrutura de transportes do país no longo prazo. Ao mesmo tempo, o Brasil vive um gap de investimento entre o que precisa aplicar em rodovias, ferrovias, portos e saneamento anualmente e o que de fato investe. Não é o mesmo que a lista de projetos pendentes, que mostra quantas obras estão planejadas e quanto elas custariam no total.

Pelas contas da CNI, o investimento em infraestrutura precisa mais que dobrar em relação ao patamar de 2,27% do PIB registrado em 2024. A estimativa é chegar a 4,65% do PIB ao ano, cerca de R$ 550 bilhões, e sustentar esse nível por pelo menos duas décadas.

No transporte, os aportes federais ficaram em média em 0,15% do PIB ao ano entre 2015 e 2025, segundo a CNT. A entidade avalia que ampliar os investimentos reduz custos logísticos e que a distância atual limita a competitividade da economia.

O investimento total, porém, tem crescido. A Abdib (Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base) e a EY-Parthenon estimam que 2025 tenha fechado com recorde de R$ 280 bilhões, dos quais R$ 234,9 bilhões vieram da iniciativa privada.

O que pode destravar o capital privado

Segundo a CNI, a participação das fontes privadas no financiamento da infraestrutura passou de 29,3% na média de 2010 a 2014 para 61,5% em 2024.

A entidade avalia que o volume ainda é insuficiente e que nenhuma fonte, sozinha, financia a necessidade do país.

Os estudos da CNI e da CNT apontam alguns caminhos.

Regras claras e estáveis

Concessões e parcerias público-privadas (PPPs) são contratos de longo prazo nos quais uma empresa constrói e opera um serviço público, como uma rodovia, e é remunerada por tarifa ou por pagamentos do governo. Como esses contratos duram décadas, as duas entidades citam segurança jurídica e previsibilidade regulatória como condições para atrair investidores. Na prática, quem financia precisa saber desde o leilão como o pedágio será reajustado.

Mercado de capitais e debêntures

Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar dinheiro com investidores. As chamadas debêntures incentivadas, voltadas a projetos de infraestrutura, dão benefício tributário a quem compra. Segundo a CNT, as emissões desse tipo somaram R$ 177,97 bilhões em 2025, dos quais R$ 62,12 bilhões foram para transporte e logística. Para a CNI, as debêntures responderam por 41% do financiamento da infraestrutura em 2024.

Financiamento pelo fluxo de caixa

A CNI também propõe ampliar o project finance, modelo em que a dívida é paga principalmente com o dinheiro gerado pelo próprio empreendimento, como a receita de pedágio de uma rodovia. A estrutura pode reduzir a necessidade de garantias dos acionistas e abrir espaço para bancos e seguradoras.

Quem discute o tema no Fórum Infraestrutura 2026

O assunto estará no painel Panorama da infraestrutura no Brasil, previsto para às 11h30, com Karla Bertocco, conselheira de administração da Sabesp, Orizon e Vinci, e Cláudio Medeiros, presidente do SINICON (Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada).

Acompanhe a conversa sobre o gap de investimento e registre seu interesse no Fórum Infraestrutura.

Como será o Fórum Infraestrutura 2026

O Fórum Infraestrutura é um evento da EXAME que chega à quinta edição reunindo lideranças para debater desafios, oportunidades e investimentos que devem impulsionar o desenvolvimento do país. O público inclui executivos, gestores públicos, investidores e especialistas do setor.

O encontro será presencial, em 2 de dezembro de 2026, a partir das 8h, com credenciamento e welcome coffee. O local será a sede da EXAME, na Rua da Consolação, 1.601, em São Paulo. A abertura do debate está marcada para às 9h.

A programação inclui ainda painéis sobre inteligência artificial no Estado, Programa de Aceleração do Crescimento, plano nacional de logística, rodovias e portos, além de uma conversa com governadores eleitos sobre a agenda 2030.

Participe do debate: registre seu interesse na página do Fórum Infraestrutura 2026.