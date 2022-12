Veja quem são os 10 atores mais bem pagos de Hollywood em 2022

A lista de sucessos de Leonardo Di Caprio é muito grande. O próximo filme do ator de 48 anos, Killers of the Flower Moon , rendeu a ele US$ 30 milhões e é estrelado por Robert De Niro, com roteiro de Martin Scorsese. O drama histórico é baseado nos assassinatos da tribo Osage na década de 1920, que se tornou o primeiro grande caso de homicídio do FBI, de acordo com o History.com.

4. Brad Pitt – US$ 30 milhões Estrelando um drama de Fórmula 1 (título TBC) A longa carreira de Brad Pitt rendeu a diversos valores altos em produções. Para sua próximo filme, o ator irá receber US$ 30 milhões, para atuar como piloto veterano de Fórmula 1 em um filme de ficção com a Apple Studios. O roteiro será baseado em Top Gun e também contará com a participação de Lewis Hamilton. 5. Dwayne 'The Rock' Johnson – US$ 22,5 milhões Estrelando em Adão Negro Estrela das produções Velozes e Furiosos e Jumanji, Dwayne coleciona valores altos em suas produções de cinema. No último filme Adão Negro, onde interpretou um anti-herói, rendeu ao ator US$ 22,5 milhões. Além disso, ele também ganha milhões em seu Instagram, rendendo ao todo US$ 350 milhões só este ano. 6. Will Ferrell – US$ 20 milhões Estrelando em Spirited Uma das grandes estrelas da comédia em Hollywood, Will Ferrell é figura marcante nos cenários cômicos. O californiano de 55 anos, acumulou um patrimônio líquido de US$ 20 milhões, estrelando Spirited, filme de temática natalina. 7. Chris Hemsworth – US$ 20 milhões Estrelando em Resgate 2 Conhecido pelo seu principal papel como Thor, Chris Hemsworth hoje é um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Diferentemente de quando era um ator promissor no começo de carreira, a sua última próxima produção para Netflix, chamada Resgate, lhe rendeu US$ 20 milhões. 8. Vin Diesel – US$ 20 milhões Estrelando em Velozes X Astro de Velozes e Furiosos e Triplo X, Vin Diesel faturou bem esse ano. Na próxima sequência de Velozes e Furiosos, o ator receberá US$ 20 milhões. 9. Tom Hardy – US$ 20 milhões Estrelando em Venom 3 Conhecido por seus primeiros papéis em filmes como RocknRolla (2008) e Inception (2010), Hardy ganhou o jackpot quando conseguiu o papel principal da franquia Venom da Marvel. O ator britânico, de 45 anos, ganhou US$ 20 milhões por assinar novamente com o personagem produzido pela Disney para seu próximo terceiro filme. 10. Joaquin Phoenix – US$ 20 milhões Estrelando em Coringa 2 O ator americano de 48 anos foi contratado pela Warner Bros para interpretar o personagem sombrio e torturado Coringa. A Variety informou que ele recebeu US$ 4,5 milhões pelo filme de 2019, mas desde então provou seu valor ao ganhar mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias, respondendo por seu novo cheque de pagamento de US$ 20 milhões para o Coringa 2, que ele vai estrelar ao lado de Lady Gaga.

