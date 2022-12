Humorista Fábio Rabin afirma ter sido detido no Catar

O humorista Fábio Rabin disse na segunda-feira, 5, ter sido detido por autoridades do Catar. O comediante relatou o que aconteceu em um vídeo que circula no Twitter.

Rabin conta que estava a caminho do estádio 947 para acompanhar o jogo entre Brasil e Coreia do Sul quando foi abordado por autoridades locais. No vídeo, o humorista aparece chorando e xingando os policiais cataris.

Segundo Rabin, ele foi questionado se estava sóbrio diversas vezes e não foi informado o motivo de sua detenção. Ele afirma que foi ameaçado com uma arma. "Eu fiquei trancado numa sala com esses caras [policiais], liguei uma live lá. Acho que se não tivesse ligado a live, a essa hora eu estava morto", relatou. O vídeo circula no Twitter, mas não está mais disponível no perfil do comediante.

FABIO RABIN HUMORISTA PRESO NO CATAR. PENSOU QUE ESTAVA NO BRASIL. PENSEI QUE FOSSE PIADA. MAS É REAL. ACONTECEU HJ CATAR pic.twitter.com/x1Rf8xp6Kb — Ricardo Salik (@RicardoSalik2) December 6, 2022

Horas depois, Rabin publicou um vídeo dentro do hotel e tranquilizou seus seguidores. "Tentei me comunicar com os locais, sobre o ingresso e o setor que eu estava, mas não deu certo. Acabei ficando preso numa salinha, me desesperei. Minha 'arma' foi ligar uma live ali", disse.