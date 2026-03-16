Veja quais jogos vão sair da loja do PlayStation até abril

A PlayStation Store confirmou que dez títulos deixarão de ser comercializados digitalmente entre a segunda metade de março e o mês de abril. Em diversos casos, além da retirada da loja, os servidores online também serão desativados.

Calendário de remoções e encerramentos:

The Finals (PS4): 18 de março – serviços online desativados

WBSC eBaseball: Power Pros (PS4): 31 de março – serviços online desativados

WWE 2K24 (PS5, PS4): 31 de março – serviços online desativados

Zombie Army VR (PSVR2): 31 de março – serviços online desativados

Jurassic Park Classic Games Collection (PS5, PS4): 1º de abril – removido da loja

Tower of Fantasy (PS4): 7 de abril – removido da loja; 20 de outubro – serviços online desativados

Genshin Impact (PS4): 8 de abril – serviços online desativados

King of Meat (PS5): 9 de abril – serviços online desativados

Granblue: Fantasy Versus (PS4): 20 de abril – serviços online desativados

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt (PS5): 28 de abril – serviços online desativados

Transição para PS5 e reembolsos

Jogadores de The Finals e Genshin Impact poderão migrar seu "progresso" para o PS5 após o encerramento dos servidores no PS4. O mesmo ocorre com Tower of Fantasy, que será removido da loja em abril, mas terá suporte até outubro para transferência de dados. As compras in-game, porém, serão desativadas em setembro.

Já King of Meat, lançado há cerca de seis meses, terá seus serviços encerrados em 9 de abril. Todas as compras realizadas dentro do jogo serão reembolsadas.

Encerramentos definitivos e impacto nos modos offline

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt será totalmente retirado do ar em 28 de abril. Granblue: Fantasy Versus continuará disponível em modos offline após 20 de abril, mas alguns troféus deixarão de ser obtidos. A versão mais recente, Granblue Fantasy: Versus Rising, não será afetada.

Questões de licenciamento

Por fim, Jurassic Park Classic Games Collection será removido da PS Store em 1º de abril devido a questões de licenciamento, deixando de estar disponível para compra digital.

Sony anuncia fechamento de estúdio responsável por 'God of War' e 'Shadow of The Colossus'

A Sony anunciou recentemente o encerramento das operações da Bluepoint Games, estúdio subsidiário da PlayStation conhecido por produzir remakes como "Demon's Souls". A desenvolvedora foi adquirida pela companhia japonesa em 2021.

Cerca de 70 funcionários serão desligados com o fechamento, informou um porta-voz da PlayStation à Bloomberg. Segundo um comunicado da empresa, a decisão foi tomada "após uma recente revisão de negócios". A Bluepoint encerrará oficialmente as atividades em março.