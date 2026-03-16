Veja quais jogos vão sair da loja do PlayStation até abril

A Sony anunciou recentemente encerramento das operações da Bluepoint Games, estúdio subsidiário da PlayStation (Anadolu Agency/Getty Images)
Repórter
Publicado em 16 de março de 2026 às 15h19.
A PlayStation Store confirmou que dez títulos deixarão de ser comercializados digitalmente entre a segunda metade de março e o mês de abril. Em diversos casos, além da retirada da loja, os servidores online também serão desativados.
Calendário de remoções e encerramentos:
Jogadores de The Finals e Genshin Impact poderão migrar seu "progresso" para o PS5 após o encerramento dos servidores no PS4. O mesmo ocorre com Tower of Fantasy, que será removido da loja em abril, mas terá suporte até outubro para transferência de dados. As compras in-game, porém, serão desativadas em setembro.
Já King of Meat, lançado há cerca de seis meses, terá seus serviços encerrados em 9 de abril. Todas as compras realizadas dentro do jogo serão reembolsadas.
Vampire: The Masquerade – Bloodhunt será totalmente retirado do ar em 28 de abril. Granblue: Fantasy Versus continuará disponível em modos offline após 20 de abril, mas alguns troféus deixarão de ser obtidos. A versão mais recente, Granblue Fantasy: Versus Rising, não será afetada.
Por fim, Jurassic Park Classic Games Collection será removido da PS Store em 1º de abril devido a questões de licenciamento, deixando de estar disponível para compra digital.
A Sony anunciou recentemente o encerramento das operações da Bluepoint Games, estúdio subsidiário da PlayStation conhecido por produzir remakes como "Demon's Souls". A desenvolvedora foi adquirida pela companhia japonesa em 2021.
Cerca de 70 funcionários serão desligados com o fechamento, informou um porta-voz da PlayStation à Bloomberg. Segundo um comunicado da empresa, a decisão foi tomada "após uma recente revisão de negócios". A Bluepoint encerrará oficialmente as atividades em março.