Com ECA Digital, 'League of Legends' ficará proibido para menores de 18 anos

Um dos jogos com mais fãs no mundo, o League of Legends não vai mais permitir que menores de 18 anos acessem sua plataforma.

A resolução vale a partir desta quarta-feira, 18, e vem como adequação às novas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Digital, já em vigor.

A Riot Games, produtora do jogo, informou que todos os usuários passarão por uma nova verificação de idade obrigatória. Isso se dará pelo CPF, RG ou CNH. Cartões bancários também poderão ser utilizados nesse processo.

Se o jogador tiver menos de 18 anos, sua conta será bloqueada até que ele complete a idade prevista no ECA.

Antes do estatuto, a idade mínima no LoL para se criar uma conta era de 12 anos. Na mesma nota, a Riot disse esperar que o jogo volte à classificação indicativa anterior até o início do ano que vem.

O mercado

O LoL tem hoje cerca de 150 milhões de usuários registrados, sendo um dos games mais populares do planeta.

No ano passado, sua “Copa do Mundo” ofereceu ao time vencedor um prêmio de mais de R$ 26 milhões.. A transmissão da final teve um recorde de quase 7 milhões de espectadores simultaneamente.