Sony lança WF-1000XM6 com cancelamento de ruído 25% mais eficiente

A Sony, que hoje possui um das marcas mais incensadas no quesito áudio para o dia a dia, apresentou o novo WF-1000XM6, sua mais recente geração de fones de ouvido totalmente sem fio, com a promessa de oferecer cancelamento de ruído até 25% superior em frequências médias e altas na comparação com o modelo anterior, o WF-1000XM5.

Além do ganho em desempenho acústico, o design também foi atualizado. O modelo chega nas cores preta e prata, com estrutura 11% mais fina e novo sistema de ventilação interno, pensado para reduzir interferências externas indesejadas durante a reprodução de áudio.

A empresa também anunciou a cor Sand Pink para o headphone WH-1000XM6, que já está disponível no Brasil a partir de R$ 2.800 nas versões tradicionais. A nova tonalidade chega aos varejistas em 19 de fevereiro.

Processador mais potente e áudio em 32 bits

Após três anos sem atualizações na linha, a Sony introduziu o Integrated Processor V2, capaz de processar áudio em 32 bits, superando a geração anterior, limitada a 24 bits.

O novo chip QN3e é responsável pelo sistema aprimorado de cancelamento de ruído e processamento sonoro. Segundo a empresa, o ajuste foi feito com apoio de engenheiros de som internacionais para entregar uma experiência “mais fiel à intenção do artista”.

Outro destaque é o suporte a áudio espacial com rastreamento de cabeça, tecnologia que ajusta a percepção sonora conforme o movimento do usuário — recurso já explorado por marcas como JBL em modelos recentes.

Conforto e conectividade

A Sony afirma que o novo formato ergonômico melhora tanto o isolamento acústico quanto o conforto e a estabilidade nos ouvidos.

No campo da conectividade, o WF-1000XM6 traz melhorias no Bluetooth e compatibilidade com Google Fast Pair e Swift Pair. A antena foi ampliada em 1,5 vez em relação à geração anterior, com o objetivo de reduzir falhas e quedas de conexão.

Os fones também funcionam com comandos de voz via Gemini, assistente de inteligência artificial do Google. Basta dizer “Oi, Google” para iniciar ou interromper músicas e realizar outras ações por voz.

Bateria e sustentabilidade

O WF-1000XM6 oferece até 8 horas de reprodução contínua, podendo chegar a 24 horas com o estojo de carregamento, que permite duas recargas completas.

O modelo conta ainda com resistência a respingos de água e suor e utiliza cerca de 25% de plástico reciclado em sua composição.

Preço

No mercado internacional, o preço sugerido é de € 300 (aproximadamente R$ 1.858, na cotação atual), com vendas previstas para começar em breve em varejistas parceiros, como a Amazon.