Veja 10 séries e filmes para entender melhor as eleições nos Estados Unidos

Nesta terça-feira, 5, os Estados Unidos vão às urnas escolher um novo presidente para os próximos quatro anos. Disputam a cadeira na Casa Branca a democrata Kamala Harris, que entrou para a corrida eleitoral mais tarde, após a desistência de Joe Biden, e o republicano Donald Trump, que busca um segundo mandato.

Neste ano, a polarização entre democratas e republicanos se mantém no pleito e as pesquisas mostram um cenário de empate técnico, que dificulta a previsão de quem será o novo presidente. Diferente do Brasil, nos Estados Unidos, o colégio eleitoral funciona de maneira diferente: não é o candidato mais votado pelo povo que vence as eleições, mas sim quem obtiver mais de 270 votos dos 538 delegados — escolhidos por cada um dos 50 estados do país.

Ao longo dos anos, o cenário político americano, assim como a corrida eleitoral e o processo de votação, foi tema de diversos filmes, séries e documentários. Separamos abaixo 10 produções famosas focadas no processo eleitoral dos Estados Unidos. Confira:

O Favorito (2018)

Sinopse: Gary Hart, um carismático político do Colorado, se torna o grande candidato do partido Democrata para a disputa das eleições presidenciais de 1988. Tudo vai bem, até que sua vida sofre um grande baque quando um escândalo da sua vida pessoal vem à tona e põe em risco não apenas a sua candidatura, mas o destino de todos ao seu redor.

Onde assistir: Apple TV e Prime Video (loja)

Lincoln

Sinopse: Ao mesmo tempo em que se ocorria a Guerra Civil norte-americana, que acabou com a vitória do Norte, o presidente Abraham Lincoln, tinha de tratar de uma batalha ainda mais difícil em Washington. Ao lado de seus colegas de partido, ele tentava passar uma emenda à Constituição dos Estados Unidos para acabar com a escravidão.

Onde assistir: Prime Video

Obama: In Pursuit of a More Perfect Union

Sinopse: Documentários em três partes narra a jornada pessoal e política do presidente dos EUA, Barack Obama.

Onde assistir: Max e Prime Video

House of Cards

Sinopse: O congressista Francis Underwood e sua mulher, Claire, fazem de tudo para conquistar seus objetivos, não importa o que aconteça. Um mundo político recheado de ganância, corrupção e luxúria na capital Washington.

Onde assistir: Netflix

Explicando: O Poder do Voto

Sinopse: O direito ao voto está na base da democracia dos EUA. Mas nem todos os eleitores têm o mesmo peso. Como o sistema funciona e como é possível corrigir suas falhas?

Onde assistir: Netflix

Boys State

Sinopse: Boys State é uma imersão extremamente divertida e continuamente reveladora em um programa anual de uma semana em que mil alunos do último ano do ensino médio do Texas se reúnem para um elaborado exercício simulado: construir seu próprio governo estadual.

Onde assistir: Apple TV

Recontagem

Sinopse: Neste drama das eleições presidenciais de 2000, Al Gore concede a presidência para George W. Bush, mas repudia-se quando fica sabendo das irregularidades na contagem de votos na Flórida. O estrategista democrático Ron Klain e Michael Whouley correm para a Flórida para descobrir a verdade e os Republicanos sob James Baker também tentam fazer o mesmo.

Onde assistir: Max

Todos os Homens do Presidente

Sinopse: Dois repórteres que trabalham para o Washington Post, Bob Woodward e CarlBernstein, pesquisam sobre um roubo na sede do Partido Democrático no condomínio Watergate, em 1972. Com a ajuda de uma fonte misteriosa, os dois repórteres fazem uma conexão entre os ladrões e um funcionário da Casa Branca. Apesar das advertências sobre sua segurança, a dupla segue o dinheiro por todo o caminho até o topo. O caso levou à renúncia do presidente Richard Nixon, ameaçado de impeachment.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV (loja)

537 votos

Sinopse: Documentário que examina as eleições presidenciais de 2000 que levaram à vitória de George W. Bush por uma margem muito estreita.

Onde assistir: Max

Caos americano

Sinopse: Nos seis meses que antecederam a eleição presidencial de 2016, o diretor Jim Stern viajou para os estados de maioria republicana dos Estados Unidos perguntando sobre o apelo do então candidato Donald Trump e por que potenciais eleitores não se incomodavam com as coisas que ele havia dito e feito. O que ele aprendeu foi uma lição sobre as diferenças centrais que continuam a alienar os americanos uns dos outros.

Onde assistir: Apple TV

Bônus: O Aprendiz

Sinopse: Estrelado por Sebastian Stan e Jeremy Strong, 'O Aprendiz' conta a história de como o jovem Donald Trump iniciou seu negócio imobiliário por meio de uma barganha com o influente advogado e mediador político Roy Cohn. Ambientado em Nova York nas décadas de 1970 e 1980. Leia a crítica da EXAME sobre o filme aqui.

Onde assistir: em cartaz nos cinemas