Grupo PiniOn adquire a SAX e fortalece operação em experiência do cliente

O Grupo PiniOn, especializado em inteligência comportamental, anunciou a aquisição da SAX, consultoria com 15 anos de atuação em Customer Experience (CX), gestão da experiência do cliente.

O movimento busca consolidar a posição do grupo como um dos maiores ecossistemas de inteligência de mercado e experiência do cliente no Brasil.

A nova estrutura une a base de mais de 4 milhões de consumidores do PiniOn, distribuídos em mais de 4.500 cidades, à atuação da SAX em cliente oculto e auditoria de ponto de venda.

Segundo o grupo, a integração amplia a capacidade de entrega de soluções técnicas para empresas que buscam dados confiáveis e diagnósticos com profundidade.

“A SAX se junta ao grupo para agregar sua sólida expertise em CX e Cliente Oculto, permitindo que o Grupo PiniOn consolide sua liderança como o principal ecossistema de inteligência comportamental do Brasil”, afirmou Talita Castro, CEO do PiniOn.

Para ela, a entrada da SAX fortalece a oferta de soluções completas em CX, com execução de campo e inteligência analítica integradas.

CX, sigla para Customer Experience, é o conjunto de práticas voltadas à gestão da experiência do cliente, incluindo a avaliação da jornada de consumo em todos os pontos de contato com a marca.

A CEO da SAX, Érika Agostino, destacou os ganhos operacionais que a fusão trará para os clientes.

“Essa fusão com o Grupo PiniOn vai ampliar a nossa cobertura geográfica, garantindo uma entrega ainda melhor, com maior agilidade e qualidade técnica, além de nos permitir levar um leque muito mais amplo de soluções inovadoras para os nossos clientes”, afirmou.

Segundo as empresas, a sinergia entre inteligência digital e execução de campo cria uma proposta de valor voltada a oferecer uma leitura mais completa do comportamento do consumidor.

A integração mira setores como indústria, varejo, telecomunicações, serviços financeiros, saúde e bens de consumo.

Nova estrutura integra CX, cliente oculto e inteligência analítica

Segundo o comunicado, a atuação conjunta entre as duas empresas permitirá atender empresas com mais agilidade na coleta de dados e maior precisão na entrega de soluções para tomada de decisão. A expectativa é de que a união das bases operacionais contribua para o fortalecimento da presença do grupo em todo o território nacional.