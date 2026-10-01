Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Dia Internacional da Música: quais são as faixas mais ouvidas no Brasil hoje?

Data dedicada à música é celebrada nesta quinta-feira; veja quais faixas estão no topo do Spotify Brasil hoje

Dia Internacional da Música: celebrada há mais de cinco décadas, a data marca a importância da música para diferentes culturas ( typoartbs/Freepik)

Dia Internacional da Música: celebrada há mais de cinco décadas, a data marca a importância da música para diferentes culturas ( typoartbs/Freepik)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15h15.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreMúsica
Saiba mais

O Dia Internacional da Música é celebrado nesta quinta-feira, 1º de outubro. A data foi criada pelo Conselho Internacional de Música (IMC) e teve sua primeira edição em 1975, após uma resolução aprovada dois anos antes, em Lausanne, na Suíça.

A iniciativa foi conduzida pelo violinista Yehudi Menuhin, então presidente do conselho, com a proposta de ampliar o acesso à música e estimular o intercâmbio cultural e a amizade entre os povos.

Mais de cinco décadas depois, a música ocupa espaços que vão muito além do fone de ouvido. Shows gratuitos em grandes cidades já reuniram milhões de pessoas, enquanto plataformas de streaming transformaram a maneira como o público descobre e consome novas canções.

O Brasil e a paixão pela música

No Brasil, a música tem um jeito particular de fazer parte da vida. Seja nas rodas de samba ou nos megashows de artistas internacionais em estádios, ela acompanha diferentes momentos e formas de celebrar, se apaixonar, lembrar e estar junto.

A música também é capaz de reunir multidões, transformar cidades em grandes palcos e criar memórias compartilhadas por milhões de pessoas.

É o caso do Rio de Janeiro, que já recebeu alguns dos maiores públicos da história da música. O show de Rod Stewart em Copacabana, na virada de 1994 para 1995, reuniu uma multidão estimada em 3,5 milhões de pessoas, segundo o Guinness World Records.

A praia mais famosa da cidade também voltou a entrar para a história em 2025. O show gratuito de Lady Gaga, realizado em 3 de maio, levou cerca de 2,1 milhões de pessoas à praia, segundo o Guinness. O evento estabeleceu o recorde de maior público para um show solo de uma artista feminina.

yt thumbnail

E o que o Brasil está ouvindo no momento?

Se os grandes shows mostram a força da música como experiência coletiva, o ranking diário do Spotify ajuda a revelar o que está chegando aos fones dos brasileiros neste momento. Nesta quinta-feira, 1º, sertanejo e funk aparecem entre os principais destaques do Top 10, ao lado de faixas que transitam entre esses estilos.

Confira as dez músicas mais ouvidas no Spotify Brasil hoje:

  • "Postinho de Gasolina" — João Gustavo e Murilo, Grelo
  • "Cuida do Pet" — Oldilla, MC Iguinho CT, MC Willian, Aaron Modesto, MC Negão Original, DU'L, DJ Aladin GDB
  • "Cadeira Cativa - Ao Vivo" — Zé Neto & Cristiano
  • "Ta Pedindo Toma" — MC Leozinho ZS, MC Murilo MT, MC DR, DJ JHOW BEATS, MC RN do Capão, MC Pelourinho
  • "Um Peão Desse" — CountryBeat, Mari Fernandez
  • "Peão Todo Tatuado" — Jeninho, Mariana Fagundes
  • "EXAGERADO" — MC Jvila, MC Meno K, MC Rodrigo do CN, DJ Glenner
  • "Pau Pra Toda Obra" — MC Jacaré, MC Ryan SP, MC IG, MC Lele JP
  • "Eu Te Seguro - Ao Vivo" — Panda, MJ Records
  • "Puxa o Lança" — MC Jvila, KayBlack, Veigh, Vulgo FK, Honaiser, Nagalli, Stick, Toledo
Acompanhe tudo sobre:MúsicaIndústriaSpotify

Mais de Pop

American Horror Story: qual o horário de estreia dos próximos episódios da 13ª temporada?

Quando estreia a nova temporada de 'MasterChef Profissionais'? Veja data e horário

De ‘Friends’ a ‘Gilmore Girls’: 5 cafeterias que viraram ícones da TV

Chuva lá fora? 5 séries de conforto perfeitas para maratonar em casa

Mais na Exame

Marketing

Sal TV: Scooby e Medina querem tornar atletas donos da própria mídia

Casual

O que assistir no streaming em outubro 2026?

Inteligência Artificial

Anthropic planeja IPO para novembro e mira avaliação de até US$ 2 trilhões

Brasil

ACM Neto explora voto casado com Lula na Bahia e acende alerta na campanha do PT