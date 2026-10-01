Dia Internacional da Música: quais são as faixas mais ouvidas no Brasil hoje?

O Dia Internacional da Música é celebrado nesta quinta-feira, 1º de outubro. A data foi criada pelo Conselho Internacional de Música (IMC) e teve sua primeira edição em 1975, após uma resolução aprovada dois anos antes, em Lausanne, na Suíça.

A iniciativa foi conduzida pelo violinista Yehudi Menuhin, então presidente do conselho, com a proposta de ampliar o acesso à música e estimular o intercâmbio cultural e a amizade entre os povos.

Mais de cinco décadas depois, a música ocupa espaços que vão muito além do fone de ouvido. Shows gratuitos em grandes cidades já reuniram milhões de pessoas, enquanto plataformas de streaming transformaram a maneira como o público descobre e consome novas canções.

O Brasil e a paixão pela música

No Brasil, a música tem um jeito particular de fazer parte da vida. Seja nas rodas de samba ou nos megashows de artistas internacionais em estádios, ela acompanha diferentes momentos e formas de celebrar, se apaixonar, lembrar e estar junto.

A música também é capaz de reunir multidões, transformar cidades em grandes palcos e criar memórias compartilhadas por milhões de pessoas.

É o caso do Rio de Janeiro, que já recebeu alguns dos maiores públicos da história da música. O show de Rod Stewart em Copacabana, na virada de 1994 para 1995, reuniu uma multidão estimada em 3,5 milhões de pessoas, segundo o Guinness World Records.

A praia mais famosa da cidade também voltou a entrar para a história em 2025. O show gratuito de Lady Gaga, realizado em 3 de maio, levou cerca de 2,1 milhões de pessoas à praia, segundo o Guinness. O evento estabeleceu o recorde de maior público para um show solo de uma artista feminina.

E o que o Brasil está ouvindo no momento?

Se os grandes shows mostram a força da música como experiência coletiva, o ranking diário do Spotify ajuda a revelar o que está chegando aos fones dos brasileiros neste momento. Nesta quinta-feira, 1º, sertanejo e funk aparecem entre os principais destaques do Top 10, ao lado de faixas que transitam entre esses estilos.

Confira as dez músicas mais ouvidas no Spotify Brasil hoje: