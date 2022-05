Vai assistir Doutor Estranho 2? Veja o que dizem as primeiras críticas

Com estreia nos cinemas brasileiros marcada para esta quinta-feira, 5, o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura está agradando à crítica especializada. Na última segunda, 2, o longa foi exibido para a imprensa e crítica especializada em cinema nos Estados Unidos e no Brasil.

O novo filme do herói da Marvel estreou no site Rotten Tomatoes, agregador de críticas de cinema e televisão, com 81% da aprovação. Até a publicação deste texto, a produção estava com 143 avaliações. O primeiro filme do Mago Supremo da Marvel lançado em 2016 teve 89% de aprovação, com 387 críticas.

Entre os destaques, os críticos apontaram que este é o primeiro filme de terror do Universo Cinematográfico da Marvel e elogiaram a atuação de Elizabeth Olsen.

A crítica do portal Comic Book e do Rotten Tomatoes, Jenna Anderson, disse que o filme estrelado por

Benedict Cumberbatch é "tudo o que você esperaria que fosse e muito mais" e irá beneficiar o universo compartilhado do estúdio.

#DoctorStrange in the #MultiverseOfMadness is both everything you'd expect it to be, and so much more. It's not perfect, but it makes weird, entertaining decisions that ultimately benefit the MCU in a lot of ways. Check out my review over at @ComicBook: https://t.co/eVl4yQ0E5g pic.twitter.com/VgNZ1ROSao — Jenna Anderson (@heyitsjennalynn) May 3, 2022

A jornalista Meagan Navarro, especialista em filmes de terror e editora do portal Bloody Disgusting, afirma que Sam Raimi voltou as suas raízes e apontou Elizabeth Olsen como destaque ao lado do diretor. Ela deu nota 3 para o filme em uma escala de 0 a 5. "No Multiverso da Loucura emprega dois recursos poderosos para o último lançamento da Marvel: Sam Raimi e Elizabeth Olsen. Raimi facilmente volta às suas raízes de cinema de terror e consegue infundir nesta sequência tanto horror quanto o MCU lhe permite".

Richard Roeper, do Chicago Sun Times, disse apenas que esse é o filme mais estranho da Marvel que ele já viu. Germain Lussier, do Gizmodo e io9, seguiu na mesma linha. “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é o filme mais estranho da Marvel até agora. Ele é bastante deslocado, parcialmente de propósito, então nem sempre funciona, mas o terror, e especialmente Wanda, funcionam incrivelmente bem. Além de uau, que surpresas grandes", afirmou o crítico.

O crítico de cinema Mick LaSalle do The San Francisco Chronicle apontou que Elizabeth Olsen teve a melhor atuação de um ator em um filme de super-herói, comparando com o ganhador do Oscar Heath Ledger em “Batman - O Cavaleiro das Trevas”, de 2008.

Elizabeth Olsen in Doctor Strange gives the best performance I’ve seen in a superhero movie. She’s the best thing in it. — Mick LaSalle (@MickLaSalle) May 4, 2022

Apesar de críticas positivas, o jornalista Michael O'Sullivan, do Washington Post, publicou no Rotten Tomatoes que é injusto que o espectador precise consumir outras produções da Marvel para conseguir apreciar o filme. "Esperar que espectadores entendam a motivação dos personagens baseadas em pré-requisitos de outras produções que eles não consumiram totalmente – ou obedientemente –, não é apenas uma sensação ruim, parece injusto" disse.

Já Josie Marie, do FilmPosers, afirma que o longa pode decepcionar os fãs. “No fim, não fui uma grande fã de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas uma coisa é certa: ele é cheio de estilo. Começa meio calmo, mas fica mais louco conforme passa. Eu dei algumas risadas, os visuais são divertidos e a trilha te entretém. Fãs de Sam Raimi vão ficar felizes, fãs do Doutor Estranho podem ficar confusos com para onde isso está indo e fãs de America Chavez, como eu, ficarão muito decepcionados" explicou.

O filme pode se tornar uma das melhores estreias do cinema no pós-pandemia. A projeção do aponta que o filme pode arrecadar mais de US$ 300 milhões em todo o mundo. Caso os números sejam confirmados, Doutor Estranho ficará atrás apenas de ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ (2021), que rendeu US$ 582 milhões.

Como será Doutor Estranho 2?

Dirigido por Sam Raimi — que não dirigia um filme de super-herói desde 2007 —, o longa é o segundo filme do Doutor Estranho no Universo Cinematográfico da Marvel. O filme irá se aprofundar no conceito do multiverso — comum nas histórias em quadrinhos.

A sinopse oficial do filme convida o fã a viajar para o desconhecido com o Doutor Estranho. "Que com a ajuda de velhos e novos aliados místicos, atravessam as perigosas realidades alternativas do Multiverso para confrontar um misterioso novo adversário", aponta.

O longa conta com o retorno de Cumberbatch (Doutor Estranho), Elizabeth Olsen (Wanda/Feiticeira), Benedict Wong (Wong), Chiwetel Ejiofor (Mordo) e Rachel McAdams (Christine Palmer). Últimos trailers apontaram a participação de velhos personagens queridos dos fãs, incluindo Professor Xavier de Patrick Stewart, da franquia X-Men.

Quantas cenas pós-créditos tem Doutor Estranho 2?

Marca registrada dos filmes do Universo Cinematográfico da Marvel, o conceito de cenas pós-créditos colabora para o estúdio fazer ligação com os próximos longas.

Segundo quem já assistiu o longa, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tem duas cenas pós-crédito. A primeira cena acontece logo após créditos animados do filme. Para ver a segunda, será necessário aguardar após o rolo de créditos. Para não perder nada, aguarde até o final.