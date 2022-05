Juíza rejeita pedido de Amber para descartar processo de Johnny Depp

A juíza Penny Azcarate rejeitou, nesta terça-feira, um pedido da equipe jurídica de Amber Heard para que o processo de Johnny Depp contra ela fosse descartado. Segundo a magistrada, os advogados do ator apresentaram provas suficientes para manter o caso em andamento. Depp entrou com uma ação contra a atriz por difamação no valor de US$ 50 milhões por causa de um artigo sobre violência doméstica e abuso sexual que ela escreveu em 2018 no Washington Post, ainda que não tenha citado o nome do ex-marido.

Azcarate disse que havia “evidências de que os jurados podiam avaliar que as declarações eram sobre o autor, que as declarações foram publicadas e que a declaração era falsa, e que o réu fez a declaração sabendo que era falsa ou que o réu a fez assim de forma imprudente a ponto de equivaler a um desrespeito voluntário pela verdade. O peso dessa evidência depende dos pesquisadores”.

"Depois do artigo, foi impossível conseguir um filme de estúdio para ele", contou Jack Whigham, agente de Depp desde 2016, no tribunal de Fairfax, na Virgínia, EUA, nesta segunda-feira, destacando ainda que um acordo havia sido fechado com a Disney para que o ator voltasse a interpretar Jack Sparrow no sexto filme de Piratas do Caribe. "Fechamos em US$ 22,5 milhões."

Segundo o agente de Depp, a Disney teria decidido seguir por "uma direção diferente" após a publicação do artigo de Amber em dezembro de 2018, no qual ela se descreveu como "uma figura pública que representa a violência doméstica".

Questionado pelos advogados de Amber, Whigham disse que o acordo com a Disney sobre a compensação de Depp por um novo filme Piratas do Caribe foi verbal.

"Houve um entendimento sobre qual seria o acordo."

O depoimento de Travis McGivern, membro da equipe de segurança de Depp, também repercutiu na imprensa internacional. Ele disse que presenciou uma discussão entre o ex-casal em Los Angeles, durante a qual Amber teria dado um soco no rosto de Depp, lançado uma lata de bebida e cuspido nele.

O guarda-costas disse que escoltou Depp, "para a sua segurança".

"Era hora de fazer o meu trabalho e tirá-lo de lá."