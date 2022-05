Palestra nos EUA e sem contrato com a Globo: a vida de Arthur após o BBB

Vencedor do Big Brother Brasil 2022, Arthur Aguiar já traça novos planos para sua carreira após o final do reality. Muito além de sua nova dieta, anunciada neste domingo durante uma live, e sua independência financeira, o vencedor do programa quer 'vender' seu poder de oratória — mas longe da Globo.

Diferentemente do que aconteceu com Ana Clara, Rafa Kalimann, Gil do Vigor e Juliette, Arthur não foi cotado para fazer parte do elenco oficial da Globo ou de embaixador da Globoplay, braço de streaming da emissora. O vencedor do reality até estava sendo avaliado para fazer parte de alguma novela da Globo, mas nenhum contrato foi fechado.

Em sua primeira conversa com a imprensa após o final do reality, Arthur contou que pretende focar na carreira musical. "Já estou com DVD, show, vou gravar uma música com o ‘Sorriso Maroto’, tanta coisa que nem deu tempo de saber ainda. Mas quero muito tomar essa decisão dos meus próximos passos ao lado da minha esposa", afirmou.

Até mesmo o documentário que contaria a história do ex-BBB, que inclusive estava em andamento, foi cancelado. Segundo as colunistas Fernanda Lopes e Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a Globo tinha começado a recolher depoimentos de amigos e familiares de Arthur, mesmo antes de ter sido confirmado vencedor.

Palestras em Nova York

Durante o programa, Arthur era bastante articulado e passou a ser visto pelo público como o jogador mais hábil do reality, revertendo os ataques sofridos durante as primeiras semanas na casa e posteriormente derrubando seus 'inimigos' nos paredões.

O participante do Camarote entrou no Big Brother com a imagem arranhada por ter casos extraconjugais revelados pela sua esposa, Maíra Cardi, alguns anos antes, mas conseguiu conquistar uma legião de fãs.

Agora, Arthur quer usar suas habilidades em negócio. O vencedor do BBB vai dar início a uma série de palestras chamada 'De cancelado a queridinho do Brasil' sobre 'como deu a volta por cima' em sua trajetória no programa.

As palestras, que começam no dia 16 de julho em Nova York, nos Estados Unidos, serão dadas ao lado de sua esposa, Maíra Cardi, conhecida por ser 'coach' sobre temas como alimentação, emagrecimento e relacionamentos.

Arthur também preparou um evento sobre o 'poder do network', onde vai discursar para empreendedores sobre como aproveitar oportunidades profissionais e desenvolver uma rede de relacionamentos, ao lado do youtuber Thiago Brunet e dos empresários Kaká Diniz, Bruno Avelar e Fábio Ruiz. Os ingressos para as 12 horas de palestras variam de 99 dólares (em torno de 500 reais) a 199 dólares (equivalente a mil reais).