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Deputados federais eleitos no PR em 2026: veja a lista completa

Jeffrey Chiquini, do Novo, foi o deputado mais votado do Paraná; PL e PT elegeram cinco parlamentares cada

Paraná na Câmara: 30 deputados federais representam o estado

Paraná na Câmara: 30 deputados federais representam o estado

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09h54.

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O Paraná definiu, nas eleições de 2026, os 30 deputados federais que representarão o estado na Câmara dos Deputados. Jeffrey Chiquini, do Novo, foi o candidato mais votado, com 425.399 votos, seguido por Guilherme Kilter, também do Novo, com 269.832 votos.

O Partido Liberal (PL) e o Partido dos Trabalhadores (PT) foram as legendas que mais elegeram deputados federais no estado, com cinco parlamentares cada. Novo, PSD e PP aparecem na sequência, com quatro eleitos cada.

O estado é o quinto maior colégio eleitoral brasileiro, com 8,6 milhões de eleitores aptos, atrás apenas da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

Deputados federais eleitos no Paraná

Confira a lista completa dos deputados federais eleitos no Paraná, em ordem decrescente de votação:

  1. Jeffrey Chiquini (Novo) — 425.399 votos
  2. Guilherme Kilter (Novo) — 269.832 votos
  3. Sargento Fahur (PL) — 242.643 votos
  4. Ana Júlia (PT) — 184.691 votos
  5. Beto Preto (PSD) — 177.032 votos
  6. Zeca Dirceu (PT) — 160.650 votos
  7. Rosangela Moro (PL) — 146.417 votos
  8. Aliel Machado (PV) — 118.691 votos
  9. Renato Freitas (PT) — 115.227 votos
  10. Delegado Matheus Laiola (União) — 113.690 votos
  11. Pedro Lupion (Republicanos) — 109.874 votos
  12. Felipe Francischini (Pode) — 106.907 votos
  13. Carol Dartora (PT) — 101.823 votos
  14. Paranhos (PSD) — 99.070 votos
  15. Ricardo Barros (PP) — 94.050 votos
  16. Leandre (PSD) — 90.185 votos
  17. Paulo Litro (União) — 88.601 votos
  18. Toninho Wandscheer (PP) — 88.157 votos
  19. Da Costa do Perdeu Piá (Pode) — 86.070 votos
  20. Tião Medeiros (PP) — 85.951 votos
  21. Marcelo Belinati (PP) — 83.906 votos
  22. Arilson Chiorato (PT) — 77.671 votos
  23. Vermelho (PL) — 72.166 votos
  24. Sergio Souza (MDB) — 69.791 votos
  25. Henrique Mecabô (Novo) — 65.706 votos
  26. Luizão Goulart (PSD) — 63.480 votos
  27. Newton Bonin (Republicanos) — 54.935 votos
  28. Delegado Francischini (PL) — 53.207 votos
  29. Ricardo Arruda (PL) — 51.663 votos
  30. Paulo Martins (Novo) — 44.029 votos

Partidos com mais votos

Considerando a soma dos votos dos candidatos eleitos, o Novo teve a maior votação entre os partidos, com 804.966 votos. O PT aparece em segundo lugar, seguido por PL e PSD.

  1. Novo — 804.966 votos
  2. PT — 640.062 votos
  3. PL — 566.096 votos
  4. PSD — 429.767 votos
  5. PP — 352.064 votos
  6. União — 202.291 votos
  7. Pode — 192.977 votos
  8. Republicanos — 164.809 votos
  9. PV — 118.691 votos
  10. MDB — 69.791 votos

Somados, os votos dos 30 deputados eleitos totalizam 3.541.514 votos.

Partidos que mais elegeram deputados no Paraná

PL e PT foram os partidos que mais elegeram deputados federais no Paraná, com cinco parlamentares cada. Novo, PSD e PP vêm na sequência, com quatro eleitos cada.

  1. PL — 5 eleitos
  2. PT — 5 eleitos
  3. Novo — 4 eleitos
  4. PSD — 4 eleitos
  5. PP — 4 eleitos
  6. União — 2 eleitos
  7. Pode — 2 eleitos
  8. Republicanos — 2 eleitos
  9. PV — 1 eleito
  10. MDB — 1 eleito
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