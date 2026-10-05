Deputados federais eleitos no PR em 2026: veja a lista completa

O Paraná definiu, nas eleições de 2026, os 30 deputados federais que representarão o estado na Câmara dos Deputados. Jeffrey Chiquini, do Novo, foi o candidato mais votado, com 425.399 votos, seguido por Guilherme Kilter, também do Novo, com 269.832 votos.

O Partido Liberal (PL) e o Partido dos Trabalhadores (PT) foram as legendas que mais elegeram deputados federais no estado, com cinco parlamentares cada. Novo, PSD e PP aparecem na sequência, com quatro eleitos cada.

O estado é o quinto maior colégio eleitoral brasileiro, com 8,6 milhões de eleitores aptos, atrás apenas da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

Deputados federais eleitos no Paraná

Confira a lista completa dos deputados federais eleitos no Paraná, em ordem decrescente de votação:

Jeffrey Chiquini (Novo) — 425.399 votos Guilherme Kilter (Novo) — 269.832 votos Sargento Fahur (PL) — 242.643 votos Ana Júlia (PT) — 184.691 votos Beto Preto (PSD) — 177.032 votos Zeca Dirceu (PT) — 160.650 votos Rosangela Moro (PL) — 146.417 votos Aliel Machado (PV) — 118.691 votos Renato Freitas (PT) — 115.227 votos Delegado Matheus Laiola (União) — 113.690 votos Pedro Lupion (Republicanos) — 109.874 votos Felipe Francischini (Pode) — 106.907 votos Carol Dartora (PT) — 101.823 votos Paranhos (PSD) — 99.070 votos Ricardo Barros (PP) — 94.050 votos Leandre (PSD) — 90.185 votos Paulo Litro (União) — 88.601 votos Toninho Wandscheer (PP) — 88.157 votos Da Costa do Perdeu Piá (Pode) — 86.070 votos Tião Medeiros (PP) — 85.951 votos Marcelo Belinati (PP) — 83.906 votos Arilson Chiorato (PT) — 77.671 votos Vermelho (PL) — 72.166 votos Sergio Souza (MDB) — 69.791 votos Henrique Mecabô (Novo) — 65.706 votos Luizão Goulart (PSD) — 63.480 votos Newton Bonin (Republicanos) — 54.935 votos Delegado Francischini (PL) — 53.207 votos Ricardo Arruda (PL) — 51.663 votos Paulo Martins (Novo) — 44.029 votos

Partidos com mais votos

Considerando a soma dos votos dos candidatos eleitos, o Novo teve a maior votação entre os partidos, com 804.966 votos. O PT aparece em segundo lugar, seguido por PL e PSD.

Novo — 804.966 votos PT — 640.062 votos PL — 566.096 votos PSD — 429.767 votos PP — 352.064 votos União — 202.291 votos Pode — 192.977 votos Republicanos — 164.809 votos PV — 118.691 votos MDB — 69.791 votos

Somados, os votos dos 30 deputados eleitos totalizam 3.541.514 votos.

Partidos que mais elegeram deputados no Paraná

PL e PT foram os partidos que mais elegeram deputados federais no Paraná, com cinco parlamentares cada. Novo, PSD e PP vêm na sequência, com quatro eleitos cada.