Deputados federais eleitos no PR em 2026: veja a lista completa

O Paraná definiu, nas eleições de 2026, os 30 deputados federais que representarão o estado na Câmara dos Deputados. Jeffrey Chiquini, do Novo, foi o candidato mais votado, com 425.399 votos, seguido por Guilherme Kilter, também do Novo, com 269.832 votos.
O Partido Liberal (PL) e o Partido dos Trabalhadores (PT) foram as legendas que mais elegeram deputados federais no estado, com cinco parlamentares cada. Novo, PSD e PP aparecem na sequência, com quatro eleitos cada.
O estado é o quinto maior colégio eleitoral brasileiro, com 8,6 milhões de eleitores aptos, atrás apenas da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
Deputados federais eleitos no Paraná
Confira a lista completa dos deputados federais eleitos no Paraná, em ordem decrescente de votação:
- Jeffrey Chiquini (Novo) — 425.399 votos
- Guilherme Kilter (Novo) — 269.832 votos
- Sargento Fahur (PL) — 242.643 votos
- Ana Júlia (PT) — 184.691 votos
- Beto Preto (PSD) — 177.032 votos
- Zeca Dirceu (PT) — 160.650 votos
- Rosangela Moro (PL) — 146.417 votos
- Aliel Machado (PV) — 118.691 votos
- Renato Freitas (PT) — 115.227 votos
- Delegado Matheus Laiola (União) — 113.690 votos
- Pedro Lupion (Republicanos) — 109.874 votos
- Felipe Francischini (Pode) — 106.907 votos
- Carol Dartora (PT) — 101.823 votos
- Paranhos (PSD) — 99.070 votos
- Ricardo Barros (PP) — 94.050 votos
- Leandre (PSD) — 90.185 votos
- Paulo Litro (União) — 88.601 votos
- Toninho Wandscheer (PP) — 88.157 votos
- Da Costa do Perdeu Piá (Pode) — 86.070 votos
- Tião Medeiros (PP) — 85.951 votos
- Marcelo Belinati (PP) — 83.906 votos
- Arilson Chiorato (PT) — 77.671 votos
- Vermelho (PL) — 72.166 votos
- Sergio Souza (MDB) — 69.791 votos
- Henrique Mecabô (Novo) — 65.706 votos
- Luizão Goulart (PSD) — 63.480 votos
- Newton Bonin (Republicanos) — 54.935 votos
- Delegado Francischini (PL) — 53.207 votos
- Ricardo Arruda (PL) — 51.663 votos
- Paulo Martins (Novo) — 44.029 votos
Partidos com mais votos
Considerando a soma dos votos dos candidatos eleitos, o Novo teve a maior votação entre os partidos, com 804.966 votos. O PT aparece em segundo lugar, seguido por PL e PSD.
- Novo — 804.966 votos
- PT — 640.062 votos
- PL — 566.096 votos
- PSD — 429.767 votos
- PP — 352.064 votos
- União — 202.291 votos
- Pode — 192.977 votos
- Republicanos — 164.809 votos
- PV — 118.691 votos
- MDB — 69.791 votos
Somados, os votos dos 30 deputados eleitos totalizam 3.541.514 votos.
Partidos que mais elegeram deputados no Paraná
PL e PT foram os partidos que mais elegeram deputados federais no Paraná, com cinco parlamentares cada. Novo, PSD e PP vêm na sequência, com quatro eleitos cada.
- PL — 5 eleitos
- PT — 5 eleitos
- Novo — 4 eleitos
- PSD — 4 eleitos
- PP — 4 eleitos
- União — 2 eleitos
- Pode — 2 eleitos
- Republicanos — 2 eleitos
- PV — 1 eleito
- MDB — 1 eleito