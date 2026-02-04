Titãs estreiam turnê pelos 40 anos de 'Cabeça Dinossauro' em São Paulo

Os Titãs iniciaram oficialmente a turnê comemorativa dos 40 anos de "Cabeça Dinossauro" com um anúncio de estreia em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 28 de março de 2026.

Álbum aclamado

O álbum "Cabeça Dinossauro", lançado em 1986, é considerado um dos discos mais icônicos e provocadores do rock brasileiro. Ele marcou um momento de ruptura sonora e temática na carreira da banda, ao traduzir em som e letras o contexto social e político de sua época.

A turnê, intitulada Titãs – Cabeça Dinossauro 40 anos, foi projetada para revisitar esse repertório emblemático. O grupo formado por Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto será o responsável pela apresentação dos clássicos do disco.

O disco dos Titãs fala sobre censura, fé, violência e poder com uma originalidade ousada para a época. O trabalho foi aclamado pela crítica, e descrito como “violento”, “áspero” e “revolucionário” por jornais e revistas. Em 2007, o álbum foi eleito o 19º maior disco da música brasileira, pela Rolling Stone Brasil.

A produção do espetáculo está a cargo de profissionais experientes e conta com direção artística que busca reproduzir o impacto original do disco ao vivo. A realização é feita pela 30e, com apresentação de parceiros institucionais envolvidos na turnê.

Shows pelo Brasil

Além de São Paulo, a turnê já tem datas previstas em outras capitais brasileiras:

25/04 - Belo Horizonte - Be Fly Hall;

09/05 - Rio de Janeiro - Qualistage;

18/07 - Curitiba - IGLOO Super Hall.

Estreia da turnê

Data: 28/03/2026

Cidade: São Paulo – SP

Local: Espaço Unimed

Endereço: R. Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo

Horário: 21h

Link de vendas: https://www.eventim.com.br/event/titas-cabeca-dinossauro-40-anos-espaco-unimed-21104364/