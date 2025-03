Tony Bellotto, dos Titãs, revela diagnóstico de câncer e afastamento dos palcos

O guitarrista dos Titãs, Tony Bellotto, revelou nesta segunda-feira (3) em post no Instagram, que foi diagnosticado com câncer no pâncreas e precisará passar por cirurgia para a remoção do tumor.

O diagnóstico foi feito durante exames de rotina, e o músico será operado pelos médicos Fernanda Capareli e Marcelo Cerqueira César Machado. Com o tratamento, ele se afastará temporariamente dos palcos.

“Durante esse período, eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recupere, eu vou retornar aos shows e as minhas atividades profissionais. Então, desde já quero agradecer aos pensamentos, palavras e mensagens de apoio e de carinho. E pedir que vocês não sofram. Sem drama”, declarou Bellotto, no vídeo.

O baixista e cantor Branco Mello, também dos Titãs, passou por situação semelhante. Diagnosticado com câncer na hipofaringe em 2018, ele passou por uma nova cirurgia recentemente para remover um pequeno tumor, mas já se recuperou completamente.

“Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade. Inspirado pelo nosso querido Branco Mello que passou por tratamentos difíceis e agora está aí tocando, cantando e se divertindo nos shows. Nos vemos em breve", disse Bellotto.

O perfil oficial dos Titãs também divulgou um comunicado confirmando o afastamento do guitarrista e a continuidade da agenda da banda com Alexandre de Orio. Assim que estiver recuperado, Tony Bellotto retomará suas atividades profissionais.