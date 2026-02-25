Pop

TikTok: lista de influenciadores de 2026 tem brasileira; veja quem é

Seleção global destaca criadores de conteúdo em cinco categorias e aponta nomes com crescimento e impacto no app nos últimos meses

A brasileira Alene de Godoy (@afroecologica) integra a Lista Discover 2026 do TikTok, seleção com os 50 criadores mais impactantes da plataforma (Reprodução)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 19h34.

O TikTok divulgou sua aguardada Lista Discover 2026, que reúne 50 influenciadores de diferentes países considerados os criadores mais impactantes da plataforma no último ano. Entre nomes de Indonésia, Nigéria, Estados Unidos e Cazaquistão, uma brasileira aparece na seleção: Alene de Godoy.

A lista global é dividida em cinco categorias — Educadores, Amantes da Gastronomia (Foodies), Ícones, Inovadores e Originadores — e destaca perfis que tiveram alto desempenho em engajamento, crescimento, impacto cultural e geração de conversas dentro e fora do TikTok.

De acordo com a Variety, a plataforma afirma que os finalistas foram escolhidos com base na performance dos últimos seis meses, considerando visualizações, interações, crescimento de seguidores e relevância do conteúdo.

Quem é a brasileira que entrou na lista

Alene de Godoy, criadora do perfil @afroecologica, representa o Brasil na categoria “Viciado em Comida” (Foodie). A influenciadora produz conteúdo sobre culinária caseira brasileira, com foco em memória afetiva, sustentabilidade, cultura alimentar e identidade.

Em seus vídeos, Alene resgata receitas tradicionais, valoriza ingredientes locais e conecta gastronomia a histórias familiares — uma abordagem que conquistou audiência internacional e levou seu nome à lista global da plataforma.

@afroecologicaNada ver deixar as frutas estragarem né? Por isso resolvi aproveitar todas as bananas que estavam quase passando aqui em casa! Fiz um bombom delicioso e saudável ( eu amo o bombom Caribe,não aceito críticas ) e doce de banana pra passar no pão. Ingredientes doce de banana: 2kgs de banana Açúcar é opcional, eu não uso. Bom bom: 2kg de banana 150g de chocolate 60% 1 pacote de gelatina sem sabor.♬ Lord Of The Rings: The Shire (Concerning Hobbits) - Geek Music

Lista completa dos influenciadores do TikTok em 2026

Educadores

  • Andrea Novita (@andreanovitaa) – Indonésia
  • Jacklynn Botwe (@byjacklynn) – Reino Unido
  • Olawale Ogunlana (@doctorwalesmd) – Nigéria
  • Dra. Judith Joseph (@drjudithjoseph) – EUA
  • Jeremy Drakeford (@jeremyfilmsthings) – Austrália
  • Kengo Kamijyo (@kengo_book) – Japão
  • Charlie Engelman (@oddanimalspecimens) – EUA
  • Pryscilla Monroy García (@pryscilla_lsm) – México
  • Ran Levi (@ran_levi) – Israel
  • Morgan McKeen (@stemwithm) – Nova Zelândia

Amantes da Gastronomia (Foodies)

  • Chuck e Hailee (@2peoplecooking) – EUA
  • Alene de Godoy (@afroecologica) – Brasil
  • Cassie Stokes (@cassiestokes1111) – Irlanda
  • Lucía Martínez (@lu.singluten) – Espanha
  • Wayne Chang (@munchin_mash) – África do Sul
  • Nabil Zemmouri (@nabil_zemmouri) – França
  • Ramy Soli (@ramysoli) – Emirados Árabes
  • Rashad Jones (@rashadjonesbbq) – EUA
  • Henry Laporte (@salt_hank) – EUA
  • Trevor Were (@saute_with_trevor) – Quênia

Ícones

  • Drew Talbert (@drew_talbert) – EUA
  • Golloria George (@golloria) – EUA
  • Irene Suwandi (@ireneswnd) – Indonésia
  • Izzi Allain (@izzipoopi) – EUA/Canadá
  • Leana Deeb (@leanadeeb) – EUA
  • Madison Humphrey (@madison.humphreyy) – EUA
  • Matto Varini (@mattovarini) – Itália
  • Olly Bowman (@mrmelk_) – Reino Unido
  • Taryn Delanie Smith (@taryndelaniesmith) – EUA
  • Yasmeen Alshafai (@yasmeen_alshafai) – Arábia Saudita

Inovadores

  • Assel Sabyrzhankyzy (@assolyaa) – Cazaquistão
  • Benedetta De Luca (@benedettaa.delucaa) – Itália
  • Babs Costello (@brunchwithbabs) – EUA
  • Paola Gallegos (@calligraphilic) – Peru
  • Theophilus Taiwo Aladejebi (@definitelytai) – Canadá
  • Itay Bezaleli (@itay_bezaleli) – Israel
  • Marvin Roch (@marvinroch) – Alemanha
  • Darcei Giles (@missdarcei) – Canadá
  • Aamir Dassat (@sixspeed.official) – EUA
  • Thomas Duke (@steppingthroughfilm) – Reino Unido

Originadores

  • Xixi Liu e Allen Fu (@cheekyglo) – Austrália
  • Cherie Kihato (@cheriekihato) – Quênia
  • Elyse Burns (@elysebreannedesign) – EUA
  • Ghina Eroz (@gweroz) – Indonésia
  • Dominique Bogle (@hairanatomyuk) – Reino Unido
  • Jeffrey Morrison (@morrisonmade) – EUA
  • Carmen Fiorito (@newmartina) – Itália
  • Ning Cheah (@thebeautycrop) – Reino Unido
  • Tamia Nontsikelelo (@tolthema) – África do Sul
  • Jane Hastings (@toystoystoys.uk) – Reino Unido
