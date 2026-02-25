TikTok: lista de influenciadores de 2026 tem brasileira; veja quem é

O TikTok divulgou sua aguardada Lista Discover 2026, que reúne 50 influenciadores de diferentes países considerados os criadores mais impactantes da plataforma no último ano. Entre nomes de Indonésia, Nigéria, Estados Unidos e Cazaquistão, uma brasileira aparece na seleção: Alene de Godoy.

A lista global é dividida em cinco categorias — Educadores, Amantes da Gastronomia (Foodies), Ícones, Inovadores e Originadores — e destaca perfis que tiveram alto desempenho em engajamento, crescimento, impacto cultural e geração de conversas dentro e fora do TikTok.

De acordo com a Variety, a plataforma afirma que os finalistas foram escolhidos com base na performance dos últimos seis meses, considerando visualizações, interações, crescimento de seguidores e relevância do conteúdo.

Quem é a brasileira que entrou na lista

Alene de Godoy, criadora do perfil @afroecologica, representa o Brasil na categoria “Viciado em Comida” (Foodie). A influenciadora produz conteúdo sobre culinária caseira brasileira, com foco em memória afetiva, sustentabilidade, cultura alimentar e identidade.

Em seus vídeos, Alene resgata receitas tradicionais, valoriza ingredientes locais e conecta gastronomia a histórias familiares — uma abordagem que conquistou audiência internacional e levou seu nome à lista global da plataforma.

@afroecologica Nada ver deixar as frutas estragarem né? Por isso resolvi aproveitar todas as bananas que estavam quase passando aqui em casa! Fiz um bombom delicioso e saudável ( eu amo o bombom Caribe,não aceito críticas ) e doce de banana pra passar no pão. Ingredientes doce de banana: 2kgs de banana Açúcar é opcional, eu não uso. Bom bom: 2kg de banana 150g de chocolate 60% 1 pacote de gelatina sem sabor. ♬ Lord Of The Rings: The Shire (Concerning Hobbits) - Geek Music

Lista completa dos influenciadores do TikTok em 2026

Educadores

Andrea Novita (@andreanovitaa) – Indonésia

Jacklynn Botwe (@byjacklynn) – Reino Unido

Olawale Ogunlana (@doctorwalesmd) – Nigéria

Dra. Judith Joseph (@drjudithjoseph) – EUA

Jeremy Drakeford (@jeremyfilmsthings) – Austrália

Kengo Kamijyo (@kengo_book) – Japão

Charlie Engelman (@oddanimalspecimens) – EUA

Pryscilla Monroy García (@pryscilla_lsm) – México

Ran Levi (@ran_levi) – Israel

Morgan McKeen (@stemwithm) – Nova Zelândia

Amantes da Gastronomia (Foodies)

Chuck e Hailee (@2peoplecooking) – EUA

Alene de Godoy (@afroecologica) – Brasil

Cassie Stokes (@cassiestokes1111) – Irlanda

Lucía Martínez (@lu.singluten) – Espanha

Wayne Chang (@munchin_mash) – África do Sul

Nabil Zemmouri (@nabil_zemmouri) – França

Ramy Soli (@ramysoli) – Emirados Árabes

Rashad Jones (@rashadjonesbbq) – EUA

Henry Laporte (@salt_hank) – EUA

Trevor Were (@saute_with_trevor) – Quênia

Ícones

Drew Talbert (@drew_talbert) – EUA

Golloria George (@golloria) – EUA

Irene Suwandi (@ireneswnd) – Indonésia

Izzi Allain (@izzipoopi) – EUA/Canadá

Leana Deeb (@leanadeeb) – EUA

Madison Humphrey (@madison.humphreyy) – EUA

Matto Varini (@mattovarini) – Itália

Olly Bowman (@mrmelk_) – Reino Unido

Taryn Delanie Smith (@taryndelaniesmith) – EUA

Yasmeen Alshafai (@yasmeen_alshafai) – Arábia Saudita

Inovadores

Assel Sabyrzhankyzy (@assolyaa) – Cazaquistão

Benedetta De Luca (@benedettaa.delucaa) – Itália

Babs Costello (@brunchwithbabs) – EUA

Paola Gallegos (@calligraphilic) – Peru

Theophilus Taiwo Aladejebi (@definitelytai) – Canadá

Itay Bezaleli (@itay_bezaleli) – Israel

Marvin Roch (@marvinroch) – Alemanha

Darcei Giles (@missdarcei) – Canadá

Aamir Dassat (@sixspeed.official) – EUA

Thomas Duke (@steppingthroughfilm) – Reino Unido

Originadores