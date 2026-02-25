TikTok: lista de influenciadores de 2026 tem brasileira; veja quem é

A brasileira Alene de Godoy (@afroecologica) integra a Lista Discover 2026 do TikTok, seleção com os 50 criadores mais impactantes da plataforma (Reprodução)
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 19h34.
O TikTok divulgou sua aguardada Lista Discover 2026, que reúne 50 influenciadores de diferentes países considerados os criadores mais impactantes da plataforma no último ano. Entre nomes de Indonésia, Nigéria, Estados Unidos e Cazaquistão, uma brasileira aparece na seleção: Alene de Godoy.
A lista global é dividida em cinco categorias — Educadores, Amantes da Gastronomia (Foodies), Ícones, Inovadores e Originadores — e destaca perfis que tiveram alto desempenho em engajamento, crescimento, impacto cultural e geração de conversas dentro e fora do TikTok.
De acordo com a Variety, a plataforma afirma que os finalistas foram escolhidos com base na performance dos últimos seis meses, considerando visualizações, interações, crescimento de seguidores e relevância do conteúdo.
Alene de Godoy, criadora do perfil @afroecologica, representa o Brasil na categoria “Viciado em Comida” (Foodie). A influenciadora produz conteúdo sobre culinária caseira brasileira, com foco em memória afetiva, sustentabilidade, cultura alimentar e identidade.
Em seus vídeos, Alene resgata receitas tradicionais, valoriza ingredientes locais e conecta gastronomia a histórias familiares — uma abordagem que conquistou audiência internacional e levou seu nome à lista global da plataforma.
@afroecologicaNada ver deixar as frutas estragarem né? Por isso resolvi aproveitar todas as bananas que estavam quase passando aqui em casa! Fiz um bombom delicioso e saudável ( eu amo o bombom Caribe,não aceito críticas ) e doce de banana pra passar no pão. Ingredientes doce de banana: 2kgs de banana Açúcar é opcional, eu não uso. Bom bom: 2kg de banana 150g de chocolate 60% 1 pacote de gelatina sem sabor.♬ Lord Of The Rings: The Shire (Concerning Hobbits) - Geek Music
